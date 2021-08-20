Facebook і Twitter почали блокувати доступ до облікових записів жителів Афганістану (відео)
У компаніях побоюються, що таліби будуть відслідковувати цифрову історію афганців або їхні соціальні зв'язки.
Соціальні мережі Facebook, Twitter і LinkedIn заявили, що вжили заходів щодо забезпечення безпеки облікових записів громадян Афганістану для їх захисту від можливих переслідувань з боку талібів, повідомляє Reuters.
Facebook тимчасово заблокував можливість переглядати або шукати в списках друзів акаунти з Афганістану, повідомив у Twitter глава відділу політики безпеки компанії Натаніель Глейхер.
За його словами, Facebook запустив "інструмент в один клік" для користувачів в Афганістані, щоб заблокувати їхні облікові записи.
Правозахисні групи вже висловили стурбованість тим, що таліби можуть використовувати онлайн-платформи для відстеження цифрової історії афганців або їхні соціальних зв'язків.
Колишній капітан жіночої збірної Афганістану з футболу Халіда Попал також закликала гравців своєї команди видалити соціальні мережі і стерти свої публічні дані.
У Twitter заявили, що працюють з інтернет-архівом для прискорення прямих запитів на видалення архівних твітів.
Представник LinkedIn заявив, що сайт тимчасово приховав зв'язки своїх користувачів в Афганістані, щоб інші користувачі не могли їх бачити.
Раніше в Twitter заявили, що не блокуватимуть акаунти радикального руху Талібан, якщо його члени утримаються від насильницьких висловлювань на платформі і будуть слідувати її правилами.
Тим часом Facebook, а також Instagram і WhatsApp пообіцяли блокувати пов'язаний з "Талібаном" контент.
17 серпня офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід запевнив на пресконференції, що приватні ЗМІ в Афганістані можуть вільно й незалежно працювати, проте в їхніх матеріалах не повинно бути інформації проти талібів та ісламських цінностей.