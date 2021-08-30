Только три часа в неделю: в Китае ужесточили доступ несовершеннолетним в онлайн-игры

Несовершеннолетним геймерам разрешается также играть в режиме онлайн по одному часу в праздничные дни.

Государственное управление по делам печати и издательств КНР сообщило о введении ограничений лицам, моложе до 18-ти лет, играющих в онлайн-игры.

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Об этом сообщает официальное информационное агентство правительства КНР Синьхуа со ссылкой на документ регулятора.

Новые ограничения были введены на фоне роста озабоченности по поводу игровой зависимости в стране. В документе регулятора сказано, что лицам в возрасте до 18-ти лет разрешается играть только в течение часа — с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу или воскресенье. Онлайн-игроки могут играть в праздничные дни по одному часу.

Государственное управление по делам печати и издательств призывает онлайн-сервисы ограничить онлайн-игры в нерабочие часы, а также иметь систему проверки пользователей для входа под реальным именем для гарантирования соблюдения новых правил.

ВВС напоминает, что месяц назад, еще до введения новых ограничений для игроков, в государственных СМИ Китая говорилось о негативном влиянии онлайн-игр на пристрастившуюся молодежь. Публикация материала вызвало значительное падение стоимости акций некоторых гигантов среди китайских игровых онлайн-компаний.

Ране Фокус рассказывал о введении в Китае комендантского часа на видеоигры. Новые правила в Китае затронули несовершеннолетних игроков. Молодым игрокам не разрешалось играть в видеоигры с 22:00 до 8:00, и в течение недели несовершеннолетним могут проводить за компьютерными играми не более 90 минут в день.

Также Фокус в своей статье разбирался, что нужно, чтобы стать геймером в нынешних реалиях, и каких затрат это потребует.