Тільки три години на тиждень: у Китаї посилили доступ неповнолітнім в онлайн-ігри

Неповнолітнім геймерам дозволяється також грати в режимі онлайн по одній годині в святкові дні.

Державне управління у справах преси та видавництв КНР повідомило про введення обмежень особам, молодшим 18-ти років, які грають в онлайн-ігри.

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Про це повідомляє офіційне інформаційне агентство уряду КНР Сіньхуа з посиланням на документ регулятора.

Нові обмеження були введені на тлі зростання стурбованості з приводу ігрової залежності в країні. У документі регулятора сказано, що особам віком до 18-ти років дозволяється грати тільки протягом години — з 20:00 до 21:00 в п'ятницю, суботу або неділю. Онлайн-гравці можуть грати в святкові дні по одній годині.

Державне управління у справах преси та видавництв закликає онлайн-сервіси обмежити онлайн-ігри в неробочі години, а також мати систему перевірки користувачів для входу під реальним ім'ям для гарантування дотримання нових правил.

ВВС нагадує, що місяць тому, ще до введення нових обмежень для гравців, у державних ЗМІ Китаю говорилося про негативний вплив онлайн-ігор на залежну молодь. Публікація матеріалу викликала значне падіння вартості акцій деяких гігантів серед китайських ігрових онлайн-компаній.

Раніше Фокус розповідав про введення в Китаї комендантської години на відеоігри. Нові правила в Китаї торкнулися неповнолітніх гравців. Молодим гравцям не дозволялося грати у відеоігри з 22:00 до 8:00, і протягом тижня неповнолітні можуть проводити за комп'ютерними іграми не більше 90 хвилин на день.

Також Фокус у своїй статті розбирався, що потрібно, щоб стати гравцем у нинішніх реаліях, і яких витрат це потребує.