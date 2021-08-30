"Мы менее свободны, чем 20 лет назад": Дуров раскритиковал BigTech-корпорации и государства

Основатель Telegram считает, что все больше стран мира пытаются достичь экономического процветания по примеру Китая, в то же время пренебрегая правами человека.

Создатель мессенджера Telegram, российский IT-бизнесмен Павел Дуров считает, что человечество с каждым годом становится все более несвободным и допустил, что сегодняшнее поколение будут вспоминать в связи с тем, что оно позволило миру "превратиться в антиутопический кошмар".

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Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В целом мы считаем, что мир становится лучше каждый год. Но когда речь заходит об отдельных свободах — ситуация прямо противоположная. Большинство исследований свидетельствуют о том, что человечество сейчас менее свободно, чем несколько лет назад", — считает бизнесмен.

Он также отметил, что еще 20 лет назад в мире был децентрализованный Интернет, который тогда не так жестко контролировался, как в наши дни. Однако сегодня мировые технологические гиганты, такие как Apple и Google — именно их приводит в пример Дуров — "поддают цензуре информацию и приложения на наших телефонах" а "Visa и MasterCard ограничивают круг товаров и услуг, за которые мы можем платить".

"Каждый год мы отдаем больше власти и контроля над нашими жизнями группе безответственных руководителей корпораций, которых мы не избирали", — заявил основатель Telegram.

Далее Дуров пишет о том, что большинство людей добровольно носят с собой устройства слежения — телефоны — и позволяет корпорациям "использовать наши личные данные, чтобы нацелить на нас контент, который заставляет нас отвлечься посредством некачественных развлечений".

"В отличие от того, как все было 20 лет назад, сейчас мы окружены камерами наблюдения, которые в странах, таких как Китай, используют искусственный интеллект, чтобы удостовериться, что никто не сможет спрятаться. В 2017 году Китай опередил США, став самой большой экономикой мира путем покупки власти, показывая миру, что индивидуальные свободы не нужны для экономического развития. Глядя на успех Китая, все больше стран становятся авторитарными, ограничивая неотъемлемые права человека, такие как свобода слова, передвижения и собраний", — считает IT-бизнесмен.

После этого Дуров приходит к выводу, что люди, которые могли бы исправить текущее положение дел — "наиболее активные и творческие умы поколения" — слишком заняты "играми в быстро уменьшающейся песочнице свободного предпринимательства" или производством такого контента, который не позволяет пользователям оторваться от своих девайсов. Остальные, по мнению бизнесмена, отвлечены огромным выбором цифровых развлечений и не могут "критически оценить тенденцию и принять меры",

"Наблюдая за этим, я задаюсь вопросом, что станет наследием нашего поколения. Войдем ли мы в историю как люди, которые позволят свободным обществам превратиться в антиутопический кошмар? Или нас будут помнить как тех, кто защищал свободы, за которые предыдущие поколения так упорно боролись?" — резюмирует Дуров.

Напомним, ранее в этом году Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook. Свой поступок он никак не прокомментировал.

Также мы писали о том, как основатель Telegram сравнил американскую корпорацию Apple с Коммунистической партией Китая.