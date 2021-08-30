"Ми менш вільні, ніж 20 років тому": Дуров розкритикував BigTech-корпорації та держави

Засновник Telegram вважає, що все більше країн світу намагаються досягти економічного процвітання за прикладом Китаю, в той же час нехтуючи правами людини.

Творець месенджера Telegram, російський IT-бізнесмен Павло Дуров вважає, що людство з кожним роком стає все більш невільним, і допустив, що сьогоднішнє покоління будуть згадувати у зв'язку з тим, що воно дозволило світу "перетворитися в антиутопічний кошмар".

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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"У цілому ми вважаємо, що світ стає кращим щороку. Але коли йдеться про окремі свободи — ситуація прямо протилежна. Більшість досліджень свідчать про те, що людство зараз менш вільне, ніж кілька років тому", — вважає бізнесмен.

Він також зазначив, що ще 20 років тому в світі був децентралізований Інтернет, який тоді не так жорстко контролювався, як у наші дні. Однак сьогодні світові технологічні гіганти, такі як Apple і Google — саме їх наводить як приклад Дуров — "піддають цензурі інформацію і додатки на наших телефонах" а "Visa і MasterCard обмежують коло товарів і послуг, за які ми можемо платити".

"Щороку ми віддаємо більше влади та контролю над нашими життями групі безвідповідальних керівників корпорацій, яких ми не обирали", — заявив засновник Telegram.

Далі Дуров пише про те, що більшість людей добровільно носять з собою пристрої стеження — телефони — і дозволяє корпораціям "використовувати наші особисті дані, щоб націлити на нас контент, який змушує нас відволіктися за допомогою неякісних розваг".

"На відміну від того, як усе було 20 років тому, зараз ми оточені камерами спостереження, які в країнах, таких як Китай, використовують штучний інтелект, щоб упевнитися, що ніхто не зможе сховатися. У 2017 році Китай випередив США, ставши найбільшою економікою світу шляхом покупки влади, показуючи світу, що індивідуальні свободи не потрібні для економічного розвитку. Дивлячись на успіх Китаю, все більше країн стають авторитарними, обмежуючи невід'ємні права людини, такі як свобода слова, пересування і зборів", — вважає IT-бізнесмен.

Після цього Дуров приходить до висновку, що люди, які могли б виправити поточний стан справ — "найбільш активні і творчі уми покоління" — дуже зайняті "іграми в пісочниці вільного підприємництва, яка швидко зменшується" або виробництвом такого контенту, який не дозволяє користувачам відірватися від своїх девайсів. Решта, на думку бізнесмена, відвернена величезним вибором цифрових розваг і не можуть "критично оцінити тенденцію і вжити заходів",

"Спостерігаючи за цим, я ставлю питання, що стане спадщиною нашого покоління. Ввійдемо ми в історію як люди, які дозволять вільним товариствам перетворитися в антиутопічний кошмар? Або нас будуть пам'ятати як тих, хто захищав свободи, за які попередні покоління так завзято боролися?" — резюмує Дуров.

Нагадаємо, раніше в цьому році Павло Дуров видалив свою сторінку в Facebook. Свій вчинок він ніяк не прокоментував.

Також ми писали про те, як засновник Telegram порівняв американську корпорацію Apple з Комуністичною партією Китаю.