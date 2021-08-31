Плюс 2 млн пользователей. Чем украинцы занимаются в Интернете в 2021 году (инфографика)

Аудитория TikTok за год выросла на 500%, однако большинство жителей Украины все еще предпочитают YouTube.

На фоне пандемии количество интернет-пользователей в Украине увеличилось на 2 млн человек, еще больше перешли в социальные сети. Исследователи Global Logic и Factum Group выяснили, чем занимаются украинцы во Всемирной сети.

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Как начинался украинский интернет

История украинского интернета началась в декабре 1990 года, когда Межотраслевой научный центр технологии программирования "Технософт", созданный Юрием Янковским, подключился ко Всемирной сети в Киеве. Спустя несколько месяцев компания стала первым в Украине интернет-провайдером. Согласно реестру Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в 2021 году провайдеров (включая физические лица) насчитывается уже более 4500.

[ + – ] Первая украинская поисковая система "META" работает до сих пор Фото: pexels.com

В том же году были созданы три узла доступа и открылся ранний доступ к украинскому частному домену ".ua", который Администрация адресного пространства сети Интернет (IANA) официально выделила Украине лишь в декабре 1992 года. В 1995 году открыли для регистрации домены "com.ua", "gov.ua", "net.ua", при этом первые отечественные сайты появились аж в 1996 году. В 1998 году запустили первую украинскую поисковую систему "META", которая работает до сих пор.

Сейчас кажется невозможным скачать или посмотреть хоть что-то со скоростью Интернета 2,5 кб/с — но именно такие показатели были в 90-х. Спустя 30 лет средняя скорость выросла примерно в 2000 раз — до 25 Мбит/с. Очередная революция произошла в 2008 году, когда в Украине запустили оптоволоконные сети.

[ + – ] Интернетом в Украине пользуются 26 млн человек Фото: pexels.com

В 2010-х в Украине пытались создавать и раскручивать собственные соцсети. Это казалось хорошей идеей, тем более, что после начала АТО многие украинцы отказывались пользоваться российскими "ВК" и "Одноклассники", а также другими сервисами типа Яндекс (кстати, в 2017 году Петр Порошенко подписал указ о запрете сайтов Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники, который обязал интернет-провайдеров блокировать доступ пользователям к этим ресурсам). Но, к сожалению, ни один из проектов не выстрелил, и украинцы охотно пользуются американскими Facebook, Twitter, Instagram.

[ + – ] Интернет в Украине и его пользователи — в цифрах

Украинцы и соцсети

Согласно статистике, за прошлый год в Украине стало на 2 млн больше интернет-пользователей, в начале 2021 года их насчитывалось уже около 30 млн. Значительно больше украинцев сейчас сидят в социальных сетях — 26 миллионов человек против 19 млн в 2020 году. Пользователи Всемирной сети составляют 60% от общего количества населения, с прошлого года их количество увеличилось на 20%.

В настоящее время 96% украинцев предпочитают смотреть видеоролики в YouTube, как выяснили социологи, в среднем один человек пользуется этим сервисом 40 мин. в день. 14 млн жителей Украины зарегистрированы в Instagram, по сравнению с 2019 годом аудитория соцсети выросла на 22%. В Facebook сейчас сидят 16 млн человек, прирост за тот же период составил 7%. Бесспорным лидером по новым пользователям стала соцсеть TikTok, которая за последний год увеличила свою аудиторию на 500%.

[ + – ] 96% украинцев предпочитают смотреть видеоролики в YouTube Фото: pexels.com

Ранее Фокус разбирался, почему блокировка сайтов в Украине незаконна. Рабочая группа СНБО отказалась от создания реестра запрещенных ресурсов, однако уже готовит алгоритмы для операторов связи, которые позволят реализовать закон о санкциях в сфере информационного пространства.