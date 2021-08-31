Плюс 2 млн користувачів. Чим українці займаються в інтернеті у 2021 році (інфографіка)

Аудиторія TikTok за рік виросла на 500%, однак більшість жителів України все ще надають перевагу YouTube.

На фоні пандемії кількість інтернет-користувачів в Україні збільшилася на 2 млн осіб, ще більше перейшли в соціальні мережі. Дослідники Global Logic і Factum Group з'ясували, чим займаються українці у Всесвітній мережі.

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Як починався український інтернет

Історія українського інтернету почалася в грудні 1990 року, коли Міжгалузевий науковий центр технології програмування "Технософт", створений Юрієм Янковським, підключився до Всесвітньої мережі в Києві. Через кілька місяців компанія стала першим в Україні інтернет-провайдером. Згідно з реєстром Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у 2021 році провайдерів (включаючи фізичні особи) налічується вже понад 4500.

[ + – ] Перша українська пошукова система "META" працює досі Фото: pexels.com

У тому ж році були створені три вузли доступу і відкрився ранній доступ до українського приватного домену ".ua", який Адміністрація адресного простору мережі інтернет (IANA) офіційно виділила Україні лише в грудні 1992 року. У 1995 році відкрили для реєстрації домени "com.ua", "gov.ua", "net.ua", при цьому перші вітчизняні сайти з'явилися аж у 1996 році. У 1998 році запустили першу українську пошукову систему "META", яка працює досі.

Наразі здається неможливим завантажити або подивитися хоч щось зі швидкістю інтернету 2,5 кб/с — але саме такі показники були в 90-х. Через 30 років середня швидкість зросла приблизно у 2000 разів — до 25 Мбіт/с. Чергова революція відбулася у 2008 році, коли в Україні запустили оптоволоконні мережі.

[ + – ] Інтернетом в Україні користуються 26 млн осіб Фото: pexels.com

У 2010-х в Україні намагалися створювати і розкручувати власні соцмережі. Це здавалося гарною ідеєю, тим більше, що після початку АТО багато українців відмовлялися користуватися російськими "ВК" і "Однокласниками", а також іншими сервісами типу Яндекс (до речі, у 2017 році Петро Порошенко підписав указ про заборону сайтів Яндекс, ВКонтакте та Однокласники, який зобов'язав інтернет-провайдерів блокувати доступ користувачам до цих ресурсів). Але, на жаль, жоден з проектів не вистрілив, і українці охоче користуються американськими Facebook, Twitter, Instagram.

[ + – ] Інтернет в Україні і його користувачі — у цифрах

Українці і соцмережі

Згідно зі статистикою, за минулий рік в Україні стало на 2 млн більше інтернет-користувачів, на початку 2021 року їх налічувалося вже близько 30 млн. Значно більше українців наразі сидять у соціальних мережах — 26 мільйонів чоловік проти 19 млн у 2020 році. Користувачі Всесвітньої мережі становлять 60% від загальної кількості населення, з минулого року їхня кількість збільшилася на 20%.

Наразі 96% українців вважають за краще дивитися відеоролики в YouTube, як з'ясували соціологи, у середньому одна людина користується цим сервісом 40 хв. в день. 14 млн жителів України зареєстровані в Instagram, порівняно з 2019 роком аудиторія соцмережі зросла на 22%. У Facebook наразі сидять 16 млн чоловік, приріст за той же період становив 7%. Безперечним лідером за новими користувачами стала соцмережа TikTok, яка за останній рік збільшила свою аудиторію на 500%.

[ + – ] 96% українців вважають за краще дивитися відеоролики в YouTube Фото: pexels.com

Раніше Фокус розбирався, чому блокування сайтів в Україні незаконне. Робоча група РНБО відмовилася від створення реєстру заборонених ресурсів, проте вже готує алгоритми для операторів зв'язку, які дозволять реалізувати закон про санкції у сфері інформаційного простору.