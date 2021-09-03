Собери сам: ветераны Intel и AMD создали мощный процессор-конструктор

IT-компании смогут сами модифицировать устройство для разработки искусственного интеллекта и решения других специфических задач, которые не по силам обычным компьютерам.

Стартап Ventana Micro Systems, основанный бывшими сотрудниками компаний Intel, AMD, ARM и Samsung, презентовал самый мощный в мире модульный серверный процессор.

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Об этом сообщило издание The Register.

Разработчики утверждают, что их новая платформа на основе 64-битной архитектуры RISC-V превосходит все существующие аналоги и соизмерима по производительности топовой ARM Neoverse. Новая кэш-когерентная шина от Ventana обеспечивает передачу данных со скоростью 16 Гбит/сек с задержкой всего 8 наносекунд.

Процессор сделали в формате чиплетов (чиплет — часть модуля обработки, которая составляет более крупную интегральную схему типа процессора — ред.), поэтому каждый из них будет представлять из себя конструктор, состоящий из нескольких дискретных кристаллических блоков (максимум 6) на единой подложке. Каждый конкретный кремниевый модуль может быть создан по технологическим нормам, наиболее подходящим для конкретных задач. К примеру, на одной платформе могут находиться до 16 вычислительных ядер RISC-V, интерфейсы ввода-вывода, кэш-память и другое.

Подчеркивается, что производитель может добавить кастомные ускорители, которые пригодятся дата-центрам для машинного обучения и других специфических проектов, если того потребует заказчик. Вычислительные блоки могут быть какими угодно, однако должны соответствовать стандарту ODSA (Open Domain-Specific Architecture) и подключаться к шине.

Представители Ventana утверждают, что такая структура значительно ускоряет разработку, снижает стоимость и обеспечивает высокую производительность. "Конструктор" собираются выпускать на заводах известного производителя TSMC из Тайваня по 5-нанометрового техпроцессу. Начать серийное производство планируют в первой половине 2023 года.

[ + – ] Структура процессора от Ventana Micro Systems

Продукт ориентирован на крупных облачных провайдеров и IT-компании, нуждающиеся в специализированных компьютерах (вычислительная машина, предназначенная для решения одной задачи или узкого пула задач, — ред.). Архитектура RISC-V является бесплатной и расширяемой, что позволит айтишникам сделать собственные ускорители для своих специфических задач, а также дополнительные алгоритмы для управления. К примеру, клиент может заказать чиплет, ориентированный на быстрое сжатие или распаковку данных, но для этого ему необходимо прописать инструкцию, которую микросхемы будут выполнять совместно.

Очень полезно, что при этом программы и функции доступны только самому заказчику, тогда как ARM оставляет за собой право использовать кастомные модификации по своему усмотрению. К примеру, компания может поделиться разработкой с другими покупателями, включая конкурентов автора.

Стоит помнить, что крупный бизнес редко берется использовать чьи-то процессоры в первом поколении, которое, как правило, позволяет лишь оценить возможности платформы. Так или иначе, а с момента основания в 2018 году Ventana Micro Systems получила инвестиций на $53 млн, из них $38 млн привлекла в сентябре 2021 года во время инвестиционного раунда B, пишет Business Wire. Больше всего денег вложили основатели компании Marvell Technology.

"Высокопроизводительные решения Ventana могут изменить структуру кремниевых кристаллов в том виде, в каком мы их знаем, что позволяет компаниям разрабатывать сверхмощные решения в рекордные сроки и без значительного бюджета. Мы считаем этот подход революционным для нескольких растущих рынков, включая центры обработки данных, 5G, автомобильные, корпоративные и клиентские вычисления", — заявил представитель компании-инвестора Сехат Сутарджа.

Ранее писали, что инженеры создали мощнейший фотонный процессор, который считает "со скоростью света". Аналоговая технология позволит решать сложные задачи для машиностроения и других областей, с которыми не могут справиться обычные полупроводниковые компьютеры.