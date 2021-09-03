Збери сам: ветерани Intel та AMD створили потужний процесор-конструктор

IT-компанії зможуть самі модифікувати пристрій для розробки штучного інтелекту та рішення інших специфічних завдань, які не під силу звичайним комп'ютерам.

Стартап Ventana Micro Systems, заснований колишніми співробітниками компаній Intel, AMD, ARM і Samsung, презентував найпотужніший у світі модульний серверний процесор.

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Про це повідомило видання The Register.

Розробники стверджують, що їхня нова платформа на основі 64-бітної архітектури RISC-V перевершує всі наявні аналоги і порівняна за продуктивністю топової ARM Neoverse. Нова кеш-когерентна шина від Ventana забезпечує передавання даних зі швидкістю 16 Гбіт/сек із затримкою всього 8 наносекунд.

Процесор зробили у форматі чіплетів (чіплет — частина модуля обробки, яка становить більшу інтегральну схему типу процесора — ред.), тому кожен із них являтиме собою конструктор, що складається з декількох дискретних кристалічних блоків (максимум 6) на єдиній підкладці. Кожен конкретний кремнієвий модуль може бути створений за технологічними нормами, найбільш підходящими для конкретних завдань. Наприклад, на одній платформі можуть знаходитися до 16 обчислювальних ядер RISC-V, інтерфейси введення-виведення, кеш-пам'ять та інше.

Підкреслюється, що виробник може додати кастомні прискорювачі, які стануть в нагоді дата-центрам для машинного навчання та інших специфічних проєктів, якщо того захоче замовник. Обчислювальні блоки можуть бути якими завгодно, проте повинні відповідати стандарту ODSA (Open Domain-Specific Architecture) і підключатися до шини.

Представники Ventana стверджують, що така структура значно прискорює розробку, знижує вартість і забезпечує високу продуктивність. "Конструктор" збираються випускати на заводах відомого виробника TSMC із Тайваню за 5-нанометровим техпроцесом. Почати серійне виробництво планують у першій половині 2023 року.

[ + – ] Структура процесора від Ventana Micro Systems

Продукт орієнтований на великих хмарних провайдерів та IT-компанії, яким потрібні спеціалізовані комп'ютери (обчислювальна машина, призначена для розв'язування одного завдання або вузького пулу завдань, — ред.). Архітектура RISC-V є безкоштовною і розширюється, що дозволить айтішникам зробити власні прискорювачі для своїх специфічних завдань, а також додаткові алгоритми для управління. Наприклад, клієнт може замовити чіплет, орієнтований на швидке стиснення або розпакування даних, але для цього йому необхідно прописати інструкцію, яку мікросхеми будуть виконувати спільно.

Дуже корисно, що при цьому програми і функції доступні тільки замовнику, тоді як ARM залишає за собою право використовувати кастомні модифікації на свій розсуд. Наприклад, компанія може поділитися розробкою з іншими покупцями, враховуючи конкурентів автора.

Варто пам'ятати, що великий бізнес рідко береться використовувати чиїсь процесори в першому поколінні, яке, як правило, дозволяє лише оцінити можливості платформи. Так чи інакше, а з моменту заснування в 2018 році Ventana Micro Systems отримала інвестицій на $53 млн, з них $38 млн залучила у вересні 2021 року під час інвестиційного раунду B, пише Business Wire. Найбільше грошей вклали засновники компанії Marvell Technology.

"Високопродуктивні рішення Ventana можуть змінити структуру кремнієвих кристалів у тому вигляді, в якому ми їх знаємо, що дозволяє компаніям розробляти надпотужні рішення в рекордні терміни і без значного бюджету. Ми вважаємо цей підхід революційним для декількох ринків, що ростуть, враховуючи центри обробки даних, 5G, автомобільні, корпоративні та клієнтські обчислення", — заявив представник компанії-інвестора Сехата Сутарджа.

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