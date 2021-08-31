"Рахує зі швидкістю світла": вперше створено надпродуктивний фотонний процесор

Інноваційний матеріал дозволить чіпу споживати менше енергії і працювати швидше, ніж будь-який сучасний комп'ютер.

Інженери вперше розробили нанофотонний аналоговий процесор, який повинен значно прискорити комп'ютерні обчислення.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дослідження опубліковане в науковому журналі Nature.

Аналогові фотонні технології дозволяють домогтися безпрецедентної продуктивності обчислень, на відміну від сучасних комп'ютерів. Команда вчених на чолі з Волкером Соргером з Університету Джорджа Вашингтона (США) розробила перший нанооптичний процесор на основі програмованого матеріалу — оксиду індію-олова (УІО). Його оптичні властивості дозволили значно підвищити швидкість обчислень при низькій витраті енергії.

"Цей нанофотонний процесор здатний обробляючи довільні вхідні дані "зі швидкістю світла", — пишуть автори дослідження.

[ + – ] Нанофотонний аналоговий процесор Фото: vaccine-1

Аналоговий процесор працює за субхвилевою схемою Epsilon-Near Zero, що дозволяє проводити обчислення в межах специфічної програми, в цьому випадку — для вирішення диференціальних рівнянь з частинними похідними (їх ще називають рівняннями математичної фізики). Такі рівняння використовуються для вирішення багатьох інженерних проблем в машинобудуванні і елекротехниці, але їхнє виріішення вимагає великих обчислювальних ресурсів, часом недоступних простим ПК. Але чіп нового типу з ними справляється.

Експеримент став можливим завдяки досягненням в області метатроніки — це відносно нова галузь оптики, пов'язана з управлінням світлом за допомогою оптичних наносхем з метаматеріалів. У той же час, такі структури виконують функції резисторів, конденсаторів і індукторів.

[ + – ] Схема роботи нанофотонного процесора Фото: vaccine-1

"Крім теоретичної основи, ми показали за допомогою чисельного моделювання, що цей вирішувач для метатронних схем може бути реалізований з використанням одного єдиного матеріалу — УІО", — зазначили автори.

Нехай нанофотонні процесори і планують використовувати для вельми специфічних завдань, вони зможуть "розвантажити" традиційні високопродуктивні комп'ютери. Крім того, чіпи дозволять вченим швидше проводити обчислення і розвивати промислові технології.

Раніше в США представили перший "суперкомп'ютер на кристалі", що містить 1000 ядер. За словами розробників, він зможе виконувати як звичайні завдання, так і забезпечувати роботу штучного інтелекту.