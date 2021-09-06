Mercedes создала авто, которым можно управлять силой мысли (фото)

Интерфейс мозг-компьютер был презентован в ходе выставки IAA Mobility 2021.

Компания Mercedes в рамках на выставки IAA Mobility 2021, проходящей в Мюнхене (Германия) продемонстрировала интерфейс мозг-компьютер (BCI), которым оснащен концептуальный автомобиль Mercedes-Benz Vision AVTR. Посетители могут лично опробовать функцию контроля.

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Об этом пишет издание techradar.com.

Концепт Vision AVTR впервые был представлен на выставке CES 2020, где Mercedes показала, что авто способно распознавать водителей по их сердцебиению и особенности дыхания, но включение контроля над машиной при помощи лишь силы мысли — новое дополнение.

Технология в ее нынешнем виде требует, чтобы пользователь носил устройство BCI, считывающее мозговые волны, которые затем могут быть преобразованы в команды для транспортного средства. Mercedes заявляет, что "после короткого процесса калибровки" продолжительностью около одной минуты любой сможет выполнять определенные функции внутри автомобиля, используя одни лишь мысли. Работает все просто: пользователи должны сосредоточить внимание на определенных световых точках на цифровой приборной панели, и система определит с помощью устройства BCI, какую из функций следует активировать.

[ + – ] Авто Mercedes-Benz Vision AVTR

Mercedes так описывает систему: "устройство BCI измеряет активность нейронов коры головного мозга в режиме реального времени; анализирует измеренные мозговые волны и распознает, на какие световые точки пользователь направляет все внимание. Чем сильнее человек фокусируется, тем выше его нейронная активность. Затем устройство запускает нужную функцию в автомобиле".

Несмотря на то, что люди уже сегодня могут опробовать концепт, в Mercedes дали понять, что эта технология не найдет применения в серийных машинах в ближайшее время.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи разработали новый тип компьютера, который работает по такому же принципу, что и мозг человека.