Mercedes створила авто, яким можна керувати силою думки (фото)

Інтерфейс "мозок-комп'ютер" був презентований під час виставки IAA Mobility 2021.

Компанія Mercedes у межах виставки IAA Mobility 2021, що відбувається в Мюнхені (Німеччина), продемонструвала інтерфейс "мозок-комп'ютер" (BCI), яким оснащений концептуальний автомобіль Mercedes-Benz Vision AVTR. Відвідувачі можуть особисто випробувати функцію контролю.

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Про це пише видання techradar.com.

Концепт Vision AVTR вперше був представлений на виставці CES 2020 року, де Mercedes показаkf, що авто здатне розпізнавати водіїв по їхньому серцебиттю і особливості дихання, але включення контролю над машиною за допомогою лише сили думки — нове доповнення.

Технологія в її теперішньому вигляді вимагає, щоб користувач мав пристрій BCI, що зчитує мозкові хвилі, які потім можуть бути перетворені на команди для транспортного засобу. Mercedes заявляє, що "після короткого процесу калібрування" тривалістю близько однієї хвилини будь-хто зможе виконувати певні функції всередині автомобіля, використовуючи одні лише думки. Працює все просто: користувачі повинні зосередити увагу на певних світлових точках на цифровій приладовій панелі, і система визначить за допомогою пристрою BCI, яку з функцій слід активувати.

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Mercedes так описує систему: "пристрій BCI вимірює активність нейронів кори головного мозку в режимі реального часу; аналізує виміряні мозкові хвилі і розпізнає, на які світлові точки користувач направляє всю увагу. Чим сильніше людина фокусується, тим вища її нейронна активність. Потім пристрій запускає потрібну функцію в автомобілі".

Незважаючи на те, що люди вже сьогодні можуть випробувати концепт, в Mercedes дали зрозуміти, що ця технологія не знайде застосування в серійних машинах найближчим часом.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники розробили новий тип комп'ютера, який працює за таким же принципом, що й мозок людини.