Телепортация возможна: AMD подала патент на мгновенное перемещение кубитов

Новая технология сможет привести к революции в области квантовых вычислений.

Команда исследователей из AMD подала патент на телепортацию кубитов. Исследователи нацелены на повышение эффективности квантовых вычислений, и телепортация должна в этом помочь.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

"Хотя Google объявила о достижении квантового превосходства в ближайшие годы, а Китай заявил о том, что у него есть самый мощный квантовый компьютер в мире, предстоит еще много работать прежде, чем квантовые вычисления станут массовым масштабируемым методом вычислений", — пишет медиа.

Самая большая проблема квантовых вычислений — нестабильность систем, которые делают невозможными масштабируемость, ведь чем больше кубитов, тем неустойчивее вся система. Но ученые из AMD в своем патенте описывают квантовую архитектуру нового типа, где отдельные кубиты будут "простаивать", ожидая своей очереди для обработки данных. Когда они будут нужны, их будут телепортировать в определенные области системы. По сути, это обеспечит независимую и одновременную обработку данных.

"Хотя мы и не собираемся телепортироваться из одной точки в другую в стиле научной фантастики 60-х, патент AMD обещает новую архитектуру квантовых вычислений, которая будет намного более стабильной и эффективной, потенциально приближая нас на шаг ближе к подлинной революции квантовых вычислений", — пишут журналисты.

СМИ так поясняет принцип работы новой архитектуры: есть некоторое количество кубитов, которые бездействуют, пока не наступит их время выполнить следующий шаг в ходе вычислений. Так вот их предлагают телепортировать туда, где группа других кубитов работает полным ходом. Однако вновь прибывшие кубиты не присоединятся к задействованным кубитам, а будут производить вычисления параллельно с ними. Ученые полагают, что таким образом можно будет улучшить производительность — за счет повышенного параллелизма.

Патент AMD также включает в себя разработку процессора, анализирующего входную рабочую нагрузку, прогнозирующего, какие шаги можно выполнять параллельно (а какие нет), и надлежащим образом распределяющего рабочую нагрузку по кубитам с помощью квантовой телепортации.