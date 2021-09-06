Телепортація можлива: AMD подала патент на миттєве переміщення кубітів

Нова технологія зможе призвести до революції в галузі квантових обчислень.

Команда дослідників з AMD подала патент на телепортацію кубітів. Дослідники націлені на підвищення ефективності квантових обчислень, і телепортація повинна в цьому допомогти.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

"Хоча Google оголосив про досягнення квантової переваги в найближчі роки, а Китай заявив про те, що в нього є найпотужніший квантовий комп'ютер у світі, має бути ще багато роботи перш, ніж квантові обчислення стануть масовим масштабним методом обчислень", — пише медіа.

Найбільша проблема квантових обчислень — нестабільність систем, які унеможливлюють масштабованість, адже чим більше кубітів, тим нестійкіша вся система. Але вчені з AMD у своєму патенті описують квантову архітектуру нового типу, де окремі кубіти будуть "простоювати", чекаючи своєї черги для обробки даних. Коли вони будуть потрібні, їх будуть переміщувати в певні місця системи. По суті, це забезпечить незалежну й одночасну обробку даних.

"Хоча ми і не збираємося переміщуватися з однієї точки в іншу в стилі наукової фантастики 60-х, патент AMD обіцяє нову архітектуру квантових обчислень, яка буде набагато більш стабільною й ефективною, потенційно наближаючи нас на крок ближче до справжньої революції квантових обчислень", — пишуть журналісти.

ЗМІ так пояснює принцип роботи нової архітектури: є деяка кількість кубітів, які не діють, поки не настане їхній час виконати наступний крок у ході обчислень. Так ось, їх пропонують телепортувати туди, де група інших кубітів працює повним ходом. Однак, новоприбулі кубіти не приєднаються до залучених кубітів, а будуть робити обчислення паралельно з ними. Учені вважають, що таким чином можна буде поліпшити продуктивність — за рахунок підвищеного паралелізму.

Патент AMD також включає в себе розробку процесора, що аналізує вхідне робоче навантаження, що прогнозує, які кроки можна виконувати паралельно (а які ні), і належним чином розподіляє робоче навантаження по кубітах за допомогою квантової телепортації.