Сотрудники Google осудили бан "Навального" и распространили мемы с Путиным руководству назло

Инцидент с запретом приложения российских оппозиционеров показал, насколько правительство РФ ужесточило контроль за интернет-пространством, и то, насколько компания способна легко уступить властям, — считают некоторые сотрудники Google.

Сотрудники Google присоединились к ряду политиков и активистов, которые осудили решение корпорации закрыть приложение "Навальный" накануне выборов в Госдуму РФ. На внутренних форумах сотрудников компании появились жалобы на руководство и высмеивания в виде мемов с изображением Путина.

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Об этом сообщает издание Bloomberg.

"В знак протеста на внутреннем ресурсе компании memegen разместили мем, изображающий мужчину с журналом на обложке которого видна надпись "Путин ― пользователь номер один". Известно, что с момента своего основания Google использует девиз "сделать информацию "общедоступной и полезной". На одном из мемов была изображена карта мира, на которой было разрешено приложение Умного голосования. Каждая страна была отмечена как "общедоступная" — за исключением России, где на картинке было написано "полезная", — пишет СМИ.

Как говорится в статье, в последнее время Google сталкивается с растущим политическим давлением со стороны российских властей. Кремль угрожает компании штрафами и выдвигает требования обеспечить контроль над своими интрнет-сервисами. После недавних судебных угроз со стороны властей в сторону российских сотрудников компании Google было заблокировано приложение "Навальный", что вызвало в свою очередь протестную реакцию.

Некоторые ветераны Google считают этот шаг возмутительным, поскольку компания показала, насколько правительство РФ ужесточило контроль в интернет-пространстве, но и то, насколько компания способна легко уступить властям. Некоторые сотрудники подозревают, что РФ может стать вторым Китаем.

"В прошлом компания довольно хорошо противостояла таким вещам, но возможно уже нет прежнего идеализма. Я подозреваю, что противостояние правительствам просто не входит в список их приоритетов. Компания изменилась и теперь ею управляют прагматики",- говорит Уильям Эчиксон, который с 2008 по 2015 год занимал должность руководителя отдела политики Google в области свободы слова в Европе.

Представители Google отказались от комментариев. По мнению сотрудников это свидетельствует о том, что компания не хочет обострять и без того неоднозначную ситуацию и потерять российский рынок онлайн-рекламы в $3,8 млрд.

Как пишет издание, российские репрессии в отношении Google является частью широкомасштабной программы по ограничению доступа к информации во всей стране. Правительство России потребовало от интернет-провайдеров установить оборудование, которое может останавливать сайты или препятствовать появлению определенного контента, а также ограничит использование программ для обхода цензуры. Путин в марте заявил, что "бесконтрольный интернет может разрушить общество изнутри, поэтому он должен подчиняться не только юридическим но и моральным законам".

Напомним, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" накануне выборов в Госдуму РФ из-за угроз правительства России в адрес компании.