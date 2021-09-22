Співробітники Google засудили бан "Навального" і поширили меми з Путіним керівництву на зло

Інцидент із забороною додатку російських опозиціонерів показав, наскільки уряд РФ посилив контроль за інтернет-простором, і те, наскільки компанія здатна легко поступитися владі, — вважають деякі співробітники Google.

Співробітники Google приєдналися до низки політиків і активістів, які засудили рішення корпорації закрити програму "Навальний" напередодні виборів до Держдуми РФ. На внутрішніх форумах співробітників компанії з'явилися скарги на керівництво та висміювання у вигляді мемів із зображенням Путіна.

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Про це повідомляє видання Bloomberg.

"На знак протесту на внутрішньому ресурсі компанії memegen розмістили мем, який зображає чоловіка з журналом, на обкладинці якого видно напис "Путін — користувач номер один". Відомо, що з моменту свого заснування Google використовує девіз "зробити інформацію "загальнодоступною і корисною". На одному з мемів була зображена карта світу, на якій було дозволено додаток Розумного голосування. Кожна країна була відзначена як "загальнодоступна" — за винятком Росії, де на зображенні було написано "корисна", — пише ЗМІ.

Як говориться в статті, останнім часом Google стикається зі зростанням політичного тиску з боку російської влади. Кремль загрожує компанії штрафами та висуває вимоги забезпечити контроль над своїми інтрнет-сервісами. Після недавніх судових загроз з боку влади в бік російських співробітників компанії Google було заблоковано додаток "Навальний", що викликало в свою чергу протестну реакцію.

Деякі ветерани Google вважають цей крок обурливим, оскільки компанія показала, наскільки уряд РФ посилив контроль в інтернет-просторі, а й те, наскільки компанія здатна легко поступитися владі. Деякі співробітники підозрюють, що РФ може стати другим Китаєм.

"У минулому компанія досить добре протистояла таким речам, але, можливо, вже немає колишнього ідеалізму. Я підозрюю, що протистояння урядам просто не входить у список їхніх пріоритетів. Компанія змінилася, і тепер нею керують прагматики", — говорить Вільям Ечіксон, який із 2008 по 2015 рік обіймав посаду керівника відділу політики Google в області свободи слова в Європі.

Представники Google відмовилися від коментарів. На думку співробітників, це свідчить про те, що компанія не хоче загострювати і без того неоднозначну ситуацію і втратити російський ринок онлайн-реклами в $3,8 млрд.

Як пише видання, російські репресії щодо Google є частиною широкомасштабної програми з обмеження доступу до інформації в усій країні. Уряд Росії зажадав від інтернет-провайдерів встановити обладнання, яке може зупиняти сайти або перешкоджати появі певного контенту, а також обмежить використання програм для обходу цензури. Путін у березні заявив, що "безконтрольний інтернет може зруйнувати суспільство зсередини, тому він повинен підкорятися не тільки юридичним, а й моральним законам".

Нагадаємо, що Google і Apple видалили додаток "Навальний" напередодні виборів до Держдуми РФ через погрози уряду Росії на адресу компанії.