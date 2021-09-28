Ученые из NASA и MIT всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя

Исследователи работающие в аэрокосмической, оборонной, электротехнической промышленности, регулярно проводят zoom-встречи, чтобы порассуждать о двигательных технологиях будущего.

Концепция антигравитации долгое время обсуждается учеными со всего мира. Однако с ноября 2020 года к ней, похоже, стали относиться намного серьезнее, поскольку ученые из NASA, DARPA, MIT, Гарвардского университета постоянно проводят совместные конференции в Zoom, в ходе которых обсуждают развитие двигательных антигравитационных технологий.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

"Вам это может показаться не впечатляющим или странным, если учесть, что концепция на данный момент остается полностью гипотетической. Тем не менее, к настоящему времени состоялось 22 встречи в рамках Конференции по альтернативной двигательной энергии, в ходе которых ученые затрагивали различные темы, от неньютоновских жидкостей для двигателей до неопознанных летающих объектов (НЛО)", — пишет издание.

"Специалисты, работающие в аэрокосмической, оборонной, электротехнической промышленности, составляют костяк нашего сообщества", — прокомментировал модератор и организатор конференции Тим Вентура. "Среди докладчиков и участников нашей конференции есть доктора наук, физики, инженеры и экспериментаторы — от тех, кто пишет статьи про квантовые вычисления, до тех, кто занимается исследованием НЛО".

16 из 71 участника ноябрьского мероприятия Alt Propulsion являются действующими или бывшими сотрудниками NASA, а еще 14 других работают в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете. "Это дает основание полагать, что исследователи всерьез заняты поиском решения проблемы антигравитации", — считают журналисты.

Тем не менее, на данный момент все остается лишь на уровне разговоров, а о реальных действиях, и, тем более, экспериментах, речь не идет. И все же Институт гравитационных исследований Научного фонда Геде объявил о вознаграждение в размере 1 млн евро тому, кто сумеет поставить воспроизводимый антигравитационный эксперимент. На данный момент приз никто не забрал, хотя поступало несколько предложений.