Ученые из NASA и MIT всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя
Исследователи работающие в аэрокосмической, оборонной, электротехнической промышленности, регулярно проводят zoom-встречи, чтобы порассуждать о двигательных технологиях будущего.
Концепция антигравитации долгое время обсуждается учеными со всего мира. Однако с ноября 2020 года к ней, похоже, стали относиться намного серьезнее, поскольку ученые из NASA, DARPA, MIT, Гарвардского университета постоянно проводят совместные конференции в Zoom, в ходе которых обсуждают развитие двигательных антигравитационных технологий.
Об этом сообщает издание interestingengineering.com.
"Вам это может показаться не впечатляющим или странным, если учесть, что концепция на данный момент остается полностью гипотетической. Тем не менее, к настоящему времени состоялось 22 встречи в рамках Конференции по альтернативной двигательной энергии, в ходе которых ученые затрагивали различные темы, от неньютоновских жидкостей для двигателей до неопознанных летающих объектов (НЛО)", — пишет издание.
"Специалисты, работающие в аэрокосмической, оборонной, электротехнической промышленности, составляют костяк нашего сообщества", — прокомментировал модератор и организатор конференции Тим Вентура. "Среди докладчиков и участников нашей конференции есть доктора наук, физики, инженеры и экспериментаторы — от тех, кто пишет статьи про квантовые вычисления, до тех, кто занимается исследованием НЛО".
16 из 71 участника ноябрьского мероприятия Alt Propulsion являются действующими или бывшими сотрудниками NASA, а еще 14 других работают в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете. "Это дает основание полагать, что исследователи всерьез заняты поиском решения проблемы антигравитации", — считают журналисты.
Тем не менее, на данный момент все остается лишь на уровне разговоров, а о реальных действиях, и, тем более, экспериментах, речь не идет. И все же Институт гравитационных исследований Научного фонда Геде объявил о вознаграждение в размере 1 млн евро тому, кто сумеет поставить воспроизводимый антигравитационный эксперимент. На данный момент приз никто не забрал, хотя поступало несколько предложений.