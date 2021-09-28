Вчені з NASA і MIT всерйоз обговорюють створення антигравітаційного двигуна

Дослідники працюють в аерокосмічній, оборонній, електротехнічній промисловості, регулярно проводять zoom-зустрічі, щоб поміркувати про рухові технології майбутнього.

Концепція антигравітації довгий час обговорюється вченими з усього світу. Однак з листопада 2020 року до неї, схоже, стали ставитися набагато серйозніше, оскільки вчені з NASA, DARPA, MIT, Гарвардського університету постійно проводять спільні конференції в Zoom, під час яких обговорюють розвиток рухових антигравітаційних технологій.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

"Вам це може здатися не вражаючим або дивним, якщо врахувати, що концепція на даний момент залишається повністю гіпотетичною. Тим не менш, дотепер відбулося 22 зустрічі у межах Конференції з альтернативної рухової енергії, під час яких учені торкалися різні теми, від неньютонівських рідин для двигунів до невпізнаних літальних об'єктів (НЛО)", — пише видання.

"Фахівці, що працюють в аерокосмічній, оборонній, електротехнічній промисловості, становлять кістяк нашої спільноти", — прокоментував модератор і організатор конференції Тім Вентура. "Серед доповідачів та учасників нашої конференції є доктори наук, фізики, інженери і експериментатори — від тих, хто пише статті про квантові обчислення, до тих, хто займається дослідженням НЛО".

16 з 71 учасника листопадового заходу Alt Propulsion є чинними або колишніми співробітниками NASA, а ще 14 інших працюють в Массачусетському технологічному інституті і Гарвардському університеті. "Це дає підстави вважати, що дослідники всерйоз зайняті пошуком вирішення проблеми антигравітації", — вважають журналісти.

Проте, зараз все залишається лише на рівні розмов, а про реальні дії, і, тим паче, експерименти, не йдеться. І все ж Інститут гравітаційних досліджень Наукового фонду Геде оголосив про винагороду розміром 1 млн євро тому, хто зуміє поставити відтворений антигравітаційний експеримент. Наразі приз ніхто не забрав, хоча надходило кілька пропозицій.