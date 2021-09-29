Следит с помощью перископа: Amazon создала робота, "преследующего" людей

Новинка продается за $999 и позиционируется как домашний помощник.

У продуктов Amazon, таких как Alexa, "подмоченная" репутация — они используются для слежки и сбора данных о пользователях, и потом эта информация конвертируется в новые способы заработка. Но это не помешало компании презентовать робота Astro, которого американские СМИ уже успели окрестить "шпионом".

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Подробнее о новинке рассказывает издание vice.com.

"Согласно документации, робот использует машинное обучение, чтобы "активно патрулировать ваш дом, исследовать обстановку и отправлять уведомления пользователям, если он обнаружит что-то необычное". Также юзеры имеют возможность сохранять видео с помощью продукта Amazon для домашнего наблюдения — Ring. У этой штуки даже есть выдвижной перископ", — пишет vice.com.

Согласно релизу, с помощью приложения пользователи могут отправить Astro проверять определенные комнаты, вещи, людей и даже домашних животных. Журналисты CNBC, которые протестировали бота, сообщили, что он может даже распознавать лица людей. Например, Astro принес определенному человеку газировку.

Компания-производитель сообщила, что бот будет использовать "глубокое нейронное обучение для нанесения на карту критически важных точек дома".

"Те пользователи, которых смущает этот робот с вуайеристическими наклонностями, могут установить запретные зоны в доме — спальня, ванная", — пишет издание.

Система видеонаблюдения за домом Ring тоже получила ряд обновлений. Также ее оснастили дроном с камерой, который будет летать вокруг домов пользователей и снимать на видео все происходящее. В случае каких-либо нарушений, дрон пошлет сигнал на телефон юзера.

"Остается неясным, сколько камер наблюдения и микрофонов готов установить в своем доме среднестатистический обыватель, но Amazon, похоже, очень заинтересована в этом", — подытоживает СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что робот-пылесос был заподозрен в слежке за пользователями.