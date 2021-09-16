Нашумевший робот-пылесос "обвинен" в возможном шпионаже за людьми через встроенные камеры, - WP

"Поумневшие" устройства iRobot сохраняют фотографии помещений и отправляют их на смартфон через специальное приложение. Разработчики же призывают не бояться этого.

Новая модель робота-пылесоса Roomba j7+ от американской компании iRobot может следить за людьми при помощи встроенной камеры. Об этом эксперты по кибербезопасности и конфиденциальности данных рассказали изданию The Washington Post.

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Разработчики уверяют, что снабдили Roomba j7+ фронтальной камерой и специальным ПО, чтобы устройство могло объезжать экскременты домашних животных во время уборки. Искусственный интеллект, натренированный на тысячах изображений фекалий, может не только распознавать их, но даже фотографировать их и отправлять на смартфон владельца через специальное приложение. Стоит такой гаджет минимум $849, а версия за $1300 может работать в формате видеокамеры и транслировать происходящее в комнатах в реальном времени.

Однако эксперты по кибербезопасности считают, что "поумневшие" пылесосы могут собирать конфиденциальные данные втайне от владельцев. Сейчас существует немало устройств со встроенными микрофонами, но камеры представляют куда большую угрозу.

"Люди привыкли думать о том, прослушивает ли Alexa их дом или что снимает "умный" дверной звонок на улице, но они могут не осознавать, что наличие камеры в их пылесосе может вызвать проблемы", — сказал Том Уильямс, доцент кафедры информатики Колорадской горной школы и директор Лаборатории исследования интерактивной робототехники.

С 2018 года модели Roomba используют датчики и камеру с низким разрешением, направленную в потолок, чтобы составлять карту местности и быстро перемещаться по дому. Фронтальная же камера j7+ может в реальном времени видеть все, что находится на полу. Как уверяют разработчики, они могут различать только три типа объектов: шнуры (кабели), фекалии домашних животных и зарядную станцию. Робот якобы автоматически отключает камеру, замечая человека или его фотографию.

Генеральный директор iRobot Колин Энгл добавил, что компания никогда не будет продавать данные пользователей. По его словам, "абстрактные" изображения с камеры обрабатываются в реальном времени самим ботом, шифруются и автоматически удаляются через 30 дней, если только пользователь не согласится отправлять в приложение фотографии, которые будут зашифрованы. Можно также по своему желанию поделиться снимками с iRobot — специалисты намерены использовать их для дальнейшего обучения ИИ.

"Теоретически они могут продавать детализированную информацию брокерским компаниям для изучения интерьера вашего дома, даже если свою недвижимость вы не продаете", — предположил Райан Кало, профессор права Вашингтонского университета.

Основатель "Ассоциации операторов облачных роботов" Карл Раушер отметил, что само существование таких данных представляет опасность. Даже если фотографии шифруются, злоумышленник может завладеть ключом или просто подобрать шифр, чтобы похитить конфиденциальную информацию. Гендиректор iRobot, в свою очередь, уверяет, что от этих данных хакерам не будет никакой пользы.

"Даже если нас взломают и кто-то получит карту вашего дома, они узнают, что у вас есть кухня. Они бы смогли узнать, что у вас есть что-то на кухне, например, стол, но они не смогут увидеть, как выглядит ваша кухня. То, что мы храним, очень абстрактно. Это просто линии", — объяснил Коллин Энгл.

Пылесос может также выяснить, когда и где хозяин предпочитает убираться, чтобы определить более подходящее время для работы. Система также позволяет настроить график уборки таким образом, чтобы Roomba j7+ разъезжал по комнатам исключительно в те моменты, когда людей нет дома. Эту особенность тоже могут использовать злоумышленники, проникая в дома в отсутствие хозяев.

Ранее Toyota представила робота, который умеет делать селфи и замечать прозрачные предметы. Благодаря этому они отлично ориентируются в пространстве и становятся эффективными домашними помощниками.

Писали также, что в 2020 году люди купили роботов на $10 млрд. По мнению экспертов, пандемия коронавируса дала огромный толчок рынку и увеличила продажи в третьем и четвертом квартале. Люди попросту начали покупать больше товаров для дома, включая "умные" пылесосы.