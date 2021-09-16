Нашумілий робот-пилосос "звинувачений" у можливому шпигунстві за людьми через вбудовані камери, — WP

Пристрої iRobot, що "порозумнішали", зберігають фотографії приміщень і відправляють їх на смартфон через спеціальний додаток. Розробники ж закликають не боятися цього.

Нова модель робота-пилососа Roomba j7+ від американської компанії iRobot може стежити за людьми за допомогою вбудованої камери. Про це експерти з кібербезпеки та конфіденційності даних розповіли виданню The Washington Post.

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Розробники запевняють, що забезпечили Roomba j7+ фронтальною камерою і спеціальним ПЗ, щоб пристрій міг об'їжджати екскременти домашніх тварин під час прибирання. Штучний інтелект, натренований на тисячах зображень фекалій, може не тільки розпізнавати їх, але навіть фотографувати їх і відправляти на смартфон власника через спеціальний додаток. Коштує такий гаджет мінімум $849, а версія за $1 300 може працювати у форматі відеокамери і транслювати те, що відбувається в кімнатах, у реальному часі.

Однак експерти з кібербезпеки вважають, що пилососи, які "порозумнішали", можуть збирати конфіденційні дані потай від власників. Зараз існує чимало пристроїв із вбудованими мікрофонами, але камери загрожують набагато більше.

"Люди звикли думати про те, чи прослуховує Alexa їхній будинок або що знімає "розумний" дверний дзвінок на вулиці, але вони можуть не усвідомлювати, що наявність камери в їхньому пилососі може викликати проблеми", — сказав Том Вільямс, доцент кафедри інформатики колорадської гірської школи і директор Лабораторії дослідження інтерактивної робототехніки.

З 2018 року моделі Roomba використовують датчики і камеру з низьким дозволом, спрямовану в стелю, щоб складати карту місцевості та швидко переміщатися по будинку. Фронтальна ж камера j7+ може в реальному часі бачити все, що знаходиться на підлозі. Як запевняють розробники, вони можуть розрізняти тільки три типи об'єктів: шнури (кабелі), фекалії домашніх тварин і зарядну станцію. Робот нібито автоматично відключає камеру, помічаючи людину або її фотографію.

Генеральний директор iRobot Колін Енгл додав, що компанія ніколи не буде продавати дані користувачів. За його словами, "абстрактні" зображення з камери обробляються в реальному часі ботом, шифруються та автоматично видаляються через 30 днів, якщо тільки користувач не погодиться відправляти в додаток фотографії, які будуть зашифровані. Можна також за своїм бажанням поділитися знімками з iRobot — фахівці мають намір використовувати їх для подальшого навчання ШІ.

"Теоретично вони можуть продавати деталізовану інформацію брокерським компаніям для вивчення інтер'єру вашого будинку, навіть якщо свою нерухомість ви не продаєте", — припустив Раян Кало, професор права Вашингтонського університету.

Засновник "Асоціації операторів хмарних роботів" Карл Раушер зазначив, що власне існування таких даних становить небезпеку. Навіть якщо фотографії шифруються, зловмисник може заволодіти ключем або просто підібрати шифр, щоб викрасти конфіденційну інформацію. Гендиректор iRobot, зі свого боку, запевняє, що від цих даних хакерам не буде жодної користі.

"Навіть якщо нас зламають і хтось отримає карту вашого будинку, вони дізнаються, що у вас є кухня. Вони б змогли дізнатися, що у вас є щось на кухні, наприклад, стіл, але вони не зможуть побачити, як виглядає ваша кухня. Те, що ми зберігаємо, дуже абстрактно. Це просто лінії", — пояснив Коллін Енгл.

Пилосос може також з'ясувати, коли і де господар вважає за краще прибирати, щоб визначити більш зручний час для роботи. Система також дозволяє налаштувати графік прибирання так, щоб Roomba j7+ роз'їжджав по кімнатах виключно в ті моменти, коли людей немає вдома. Цю особливість теж можуть використовувати зловмисники, проникаючи в будинок під час відсутності господарів.

Раніше Toyota представила робота, який вміє робити селфі та помічати прозорі предмети. Завдяки цьому вони відмінно орієнтуються в просторі та стають ефективними домашніми помічниками.

Писали також, що в 2020 році люди купили роботів на $10 млрд. На думку експертів, пандемія коронавірусу дала величезний поштовх ринку та збільшила продажі в третьому і четвертому кварталі. Люди просто почали купувати більше товарів для будинку, враховуючи "розумні" пилососи.