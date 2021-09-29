Кандидат на Нобелевскую премию: ИИ открыл четыре неизвестных науке материала

AI обнаружил семейство твердотельных материалов, проводящих ионы лития. Эти электролиты позволят создать более эффективные и безопасные батареи для электромобилей и других устройств.

Британские ученые разработали инструмент на базе искусственного интеллекта, который помог открыть четыре ранее неизвестных материала.

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Они опубликовали свое исследование в журнале Nature Communications.

Сотрудники Ливерпульского университета объединили технологию машинного обучения с уже накопленными человеческими знаниями, чтобы ускорить исследование новых комбинаций химических элементов. Таким образом удалось открыть новое семейство твердотельных материалов, которые проводят ионы лития. Такие электролиты позволят создать более эффективные и безопасные батареи для электромобилей и других устройств.

Новый инструмент исследует взаимосвязи между уже известными материалами со скоростью и в объемах, которые недоступны людям. Искусственный интеллект оценивает вероятность успешного смешивания элементов и составляет рейтинги наиболее перспективных комбинаций. Используя выводы компьютера, ученые проводят целенаправленные исследования, пытаясь получить новые материалы.

Профессор Мэт Россейнски обратил внимание, что ранее наиболее эффективным считалось создание новых материалов по аналогии с уже существующими. В результате ученые получали вещества, очень похожие друг на друга по множеству параметров. Поэтому вся современная электроника работает на аккумуляторах из материалов, разработанных еще в 1980-х годах.

"Нам нужны новые инструменты, которые сокращают время и усилия, необходимые для открытия действительно новых материалов. Мы попытались создать такой инструмент, сочетающий навыки искусственного интеллекта и человеческие знания", — заявил Россейнски.

Другие материалы уже находятся в разработке. Они могут принести человечеству большую пользу, стимулируя новые технологии для решения глобальных проблем, открывая новые научные явления и концепции. Исследователям предстоит изучить предложения ИИ и начать разработку веществ с определенными функциями, например, более эффективным поглощением солнечной энергии.

Недавно искусственный интеллект научили предсказывать развитие COVID-19 и смертность пациентов. Система прогнозирует, насколько тяжелыми будут симптомы и когда больного необходимо перевести в отделение интенсивной терапии.

Писали также, что эксперты определили пять главных рисков, связанных с искусственным интеллектом. Машинные алгоритмы несут не только большие возможности, но и опасные последствия, такие как гибель людей от автономного вооружения.