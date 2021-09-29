Кандидат на Нобелівську премію: ШІ відкрив чотири невідомі науці матеріали

AI виявив сімейство твердотільних матеріалів, які проводять іони літію. Ці електроліти дозволять створити більш ефективні та безпечні батареї для електромобілів та інших пристроїв.

Британські вчені розробили інструмент на базі штучного інтелекту, який допоміг відкрити чотири раніше невідомі матеріали.

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Вони опублікували своє дослідження в журналі Nature Communications.

Співробітники університету Ліверпуля об'єднали технологію машинного навчання з уже накопиченими людськими знаннями, щоб прискорити дослідження нових комбінацій хімічних елементів. Таким чином вдалося відкрити нове сімейство твердотільних матеріалів, які проводять іони літію. Такі електроліти дозволять створити більш ефективні та безпечні батареї для електромобілів та інших пристроїв.

Новий інструмент досліджує взаємозв'язок між уже відомими матеріалами зі швидкістю і в обсягах, які недоступні людям. Штучний інтелект оцінює ймовірність успішного змішування елементів і складає рейтинги найперспективніших комбінацій. Використовуючи висновки комп'ютера, вчені проводять цілеспрямовані дослідження, намагаючись отримати нові матеріали.

Професор Мет Россейнскі звернув увагу, що раніше найефективнішим було створення нових матеріалів за аналогією з уже існуючими. У результаті вчені отримували речовини, дуже схожі одна на одну за багатьма параметрами. Тому вся сучасна електроніка працює на акумуляторах із матеріалів, розроблених ще у 1980-х роках.

"Нам потрібні нові інструменти, які скорочують час і зусилля, необхідні для відкриття дійсно нових матеріалів. Ми спробували створити такий інструмент, що поєднує навички штучного інтелекту та людські знання", — заявив Россейнскі.

Інші матеріали вже перебувають у розробці. Вони можуть принести людству велику користь, стимулюючи нові технології для вирішення глобальних проблем, відкриваючи нові наукові явища та концепції. Дослідникам належить вивчити пропозиції ШІ та почати розробку речовин із певними функціями, наприклад, ефективнішим поглинанням сонячної енергії.

Нещодавно штучний інтелект навчили передбачати розвиток COVID-19 і смертність пацієнтів. Система прогнозує, наскільки важкими будуть симптоми та коли хворого необхідно перевести у відділення інтенсивної терапії.

Писали також, що експерти визначили п'ять головних ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Машинні алгоритми несуть не тільки великі можливості, але й небезпечні наслідки, такі як загибель людей від автономного озброєння.