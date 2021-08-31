ШІ навчився прогнозувати розвиток COVID-19 і смертність пацієнтів

Алгоритм з високою точністю визначає час захворювання, погіршення здоров'я і переведення в інтенсивну терапію.

Вчені розробили незалежну систему штучного інтелекту, яка з високою точністю прогнозує розвиток COVID-19 і ризик смертності людей.

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Вони опублікували своє дослідження в науковому журналі Medical Image Analysis, передає сайт MedicalXpress.

Команда на чолі з доктором Хіроюкі Йошидою, керівником відділу досліджень 3D-зображень у Массачусетській лікарні загального профілю, запустила "неконтрольовану модель" глибокого навчання на основі результатів комп'ютерної томографії (КТ). Вони довели, що такий ШІ складає прогнози набагато краще, ніж лабораторні тести та інші алгоритми, що пророкують виживання пацієнтів на основі зображень.

На відміну від попередніх сучасних систем, нова модель по вихідних комп'ютерних томограмах визначає точний час, коли коронавірусна інфекція прогресує, коли пацієнта перевели у відділення інтенсивної терапії або коли він захворів. Результати дозволяють медикам точніше розподілити хворих COVID-19 за групами ризику.

Лікарям необхідно швидко оцінювати розвиток хвороби і ризики, пов'язані з нею, для ефективного лікування пацієнтів з COVID-19. Раніше вчені розробили декілька предикторів (прогнозувальних систем), проте вони обмежені суб'єктивною оцінкою, напівавтоматичними схемами або контрольованими підходами до глибокого навчання. Вони не завжди точні і вимагають копіткого опису зображень.

"Наші результати показують, що продуктивність прогнозування моделі штучного інтелекту без "учителя" була значно вища, а помилка прогнозування значно нижча, ніж у раніше встановлених еталонних предикторів, — заявив доктор Йошида. — Це набагато точніша і просунута AI-технологія".

Нещодавно ця ж група довела, що контрольований ШІ може прогнозувати виживання людей, які захворіли на COVID-19, по КТ-зображень грудної клітини. Однак новий алгоритм на основі генеративної змагальної мережі не тільки з високою точністю аналізує виживання пацієнтів, але також позбавляє людей від трудомісткої роботи зі складання анотацій. Автори впевнені, що модель можна використовувати для боротьби не тільки з COVID-19, але й з іншими хворобами.

"Такі проблеми як Long COVID, варіант Delta або узагальнення моделі для інших захворювань, що проявляються на медичних зображеннях, є багатообіцяючими застосуваннями цієї моделі неконтрольованого ШІ", — говорить Йошида.

Раніше писали, як новий ШІ визначає майбутні хвороби собак по ДНК. Власникам досить відправити ветеринарам зразки слини, щоб дізнатися про генетичну схильність вихованця і запобігти ускладненням.

Повідомляли також, що вчені навчили ШІ передбачати теракти по всьому світу. Під час тестів вони помітили, що алгоритм вловив зв'язок між різними факторами тероризму.

Дослідники також розробили "розумний" унітаз, який вміє розпізнавати хвороби шлунково-кишкового тракту. Камера в трубі збирає зображення фекалій, а спеціальний штучний інтелект аналізує зразки в пошуках відхилень від норми.