Ветеринарам навіть не снилося. Новий ШІ визначає хвороби та схильності собак по ДНК

Алгоритм досліджує генетичну структуру та визначає проблеми зі здоров'ям, схильність до переїдання, алергію на ліки та багато іншого. Це дозволить людям краще доглядати за своїми вихованцями.

28 липня компанія Wisdom Panel анонсувала нову систему штучного інтелекту, яка досліджує ДНК собак змішаної породи. Про це пише портал Cnet.

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ШІ призначений для вже існуючої "Системи класифікації порід" (BCSYS). Для проведення тесту власникам необхідно придбати один із наборів Wisdom Panel і протягом 15 хвилин протерти внутрішню сторону щоки пса двома наданими тампонами, яким потім слід дати підсохнути протягом п'яти хвилин. Потім власникам потрібно відправити зразки поштою та зареєструватися на спеціальному онлайн сервісі.

Як тільки компанія отримує результати ДНК-тесту, вони завантажуються в BCSYS, де ШІ зіставляє їх із контрольними зразками і визначає, наскільки які якості і в якої породи запозичив той чи інший домашній улюбленець. Через два-три тижні власникам відправляють лист зі звітом.

"Результати тесту можуть бути дивовижними. Багато змішаних домашніх тварин демонструють риси, пов'язані з певними чистокровними тваринами, незважаючи на те, що не мають цих порід ніде у своєму родоводі. Такі дивно непередбачувані шляхи генетики!" — зазначається на сайті організації.

Як стверджує Wisdom Panel, точність їхніх тестів становить 98%. Вони використовують машинні алгоритми та базу даних із більш ніж 2,5 мільйонів ДНК-тестів, проведених у більш ніж 50 країнах світу. Таким чином компанія отримала референтну групу з 21 тисячі зразків та 351 породи собак, із якими і порівнюють ДНК клієнтів.

Wisdom Panel пропонує два набори: Essential ($ 80) і Premium ($ 128). Обидва варіанти дозволяють протестувати сумісність порід, проте преміумна послуга передбачає детальніший прогноз про цуценят, включаючи їхню ймовірну вагу, рухливість, чутливість до ліків. Компанія також надає консультацію ветеринара, якщо аналіз виявить у вихованця будь-які серйозні проблеми зі здоров'ям або схильності.

Раніше писали, що ШІ навчився визначати почуття котів за виразом морди. Мобільний додаток допомагає власникам і ветеринарам дізнатися, чи відчуває вихованець біль, і якщо так — наскільки сильний.

Повідомляли також, що Facebook розробив унікальну систему штучного інтелекту для роботів-собак. Вона дозволяє машинам адаптувати свою поведінку під будь-яке навколишнє середовище в реальному часі.