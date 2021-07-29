Ветеринарам даже не снилось. Новый ИИ определяет болезни и склонности собак по ДНК

Алгоритм исследует генетическую структуру и определяет проблемы со здоровьем, склонность к перееданию, аллергию на лекарства и многое другое. Это позволит людям лучше ухаживать за своими питомцами.

28 июля компания Wisdom Panel анонсировала новую систему искусственного интеллекта, которая исследует ДНК собак смешанной породы. Об этом пишет портал Cnet.

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ИИ предназначен для уже существующей "Системы классификации пород" (BCSYS). Для проведения теста владельцам необходимо приобрести один из наборов Wisdom Panel и в течении 15 минут протереть внутреннюю сторону щеки пса двумя предоставленными тампонами, которым затем следует дать подсохнуть в течение пяти минут. Затем владельцам нужно отправить образцы по почте и зарегистрироваться на специальном онлайн сервисе.

Как только компания получает результаты ДНК-теста получены, они загружаются в BCSYS, где ИИ сопоставляет их с контрольными образцами и определяет, насколько какие качества и у какой породы позаимствовал тот или иной домашний любимец. Через две-три недели владельцам отправляют письмо с отчетом.

"Результаты теста могут быть удивительными. Многие смешанные домашние животные демонстрируют черты, связанные с определенными чистокровными животными, несмотря на то, что не имеют этих пород нигде в их родословной. Таковы удивительно непредсказуемые пути генетики!", — отмечается на сайте организации.

Как утверждает Wisdom Panel, точность их тестов составляет 98%. Они используют машинные алгоритмы и базу данных из более чем 2,5 миллионов ДНК-тестов, проведенных в более чем 50 странах мира. Таким образом компания получила референтную группу из 21 тысячи образцов и 351 породы собак, с которыми и сравнивают ДНК клиентов.

Wisdom Panel предлагает два набора: Essential ($80) и Premium ($128). Оба варианта позволяют протестировать совместимость пород, однако премиумная услуга предусматривает более подробный прогноз о щенках, включая их вероятный вес, подвижность, чувствительность к лекарствам. Компания также предоставляет консультацию ветеринара, если анализ выявит у питомца какие-либо серьезные проблемы со здоровьем или склонности.

Ранее писали, что ИИ научился определять чувства котов по выражению морды. Мобильное приложение помогает владельцам и ветеринарам узнать, испытывает ли питомец боль, и если да — насколько сильную.

Сообщали также, что Facebook разработал уникальную систему искусственного интеллекта для роботов-собак. Она позволяет машинам адаптировать свое поведение под любую окружающую среду в реальном времени.