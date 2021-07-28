Не нужно терпеть: ИИ-приложение научилось понимать чувства котов по выражению морды

Натренированный в ветеринарной клинике алгоритм определяет уровень боли питомца по одной фотографии.

Канадская фирма Sylvester.ai выпустила приложение Tably, которое при помощи искусственного интеллекта определяет, что чувствуют коты. Разработчики рассказали подробности агентству Reuters.

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Фирма базируется в Калгари, Альберта, и занимается разработкой технологий для здоровья животных. Искусственный интеллект следит за движениями глаз, положением головы, наклоном ушей, напряжением мускулов морды и усами для выявления дистресса. Приложение также может задавать дополнительные вопросы, чтобы дать более точный результат.

"Наше приложение помогает владельцам кошек узнать, испытывает кошка боль или нет. Мы смогли обучить машину, используя машинное обучение и серию изображений", — заявила руководитель проекта Sylvester.ai Миш Прист. — "Оно использует технологию распознавания лица. Все, что вам нужно — сделать фотографию вашей камерой, а потом оно дает вам результат".

[ + – ] Миш Прист и доктор Лиз Руэлл фотографируют кота для приложения Tably Фото: Скриншот

Разработчики "обучили" искусственный интеллект в в ветеринарной клинике Wild Rose в Калгари. Алгоритм развивался, изучая выражения морд настоящих кошек. По словам доктора Лиз Руэлл, приложение может помочь молодым ветеринарам научиться лучше и быстрее понимать пациентов.

В 2019 году ученые во главе с Пауло Стигалем опубликовали в журнале Scientific Reports в котором описали "показатель кошачьей гримасы" (feline grimace scale) — признаки боли, которые очень сложно заметить невооруженным взглядом. По менению исследователей, FGS является надеждным инструментом для оценки уровня боли — именно его взяли за основу разработчики Tably.

Как пишет Wired, Sylvester.ai — совместное предприятие канадской компании AltaML, занимающейся ИИ-ехнологиями и группой компаний The Bar G. Вице-президент AltaML Крис О'Брайан обратил внимание, что коты обычно не показывают свою боль — они прячутся, тогда как собаки скулят и прижимаются к хозяину. Именно поэтому людям важно периодически проверять состояние питомца.

[ + – ] Доктор Лиз Руэлл проверяет состояние кота при помощи Tably Фото: Скриншот

Элис Поттер из британской благотворительной организации для животных RSPCA добавила Reuters, что для определения состояния кота одного лица недостаточно — необходимо оценивать все тело, включая хвост.

"Кошки, которые обеспокоены или напуганы, будут держать этот хвост очень крепко и напряженно. А кроме этого, есть еще просто размышления об их поведении с точки зрения того, едят ли они, пьют, ходят в туалет, спят, как обычно?".

Ранее ученые выяснили, зачем кошки мнут лапами мягкие предметы. Согласно одной из основных теорий, таким образом они могут распространять свой запах, ведь подушечки выделяют много пота. Еще одна версия: эти рефлексы остаются из детства после того, как котята мнут живот матери для лучшего выделения молока.