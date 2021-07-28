Не потрібно терпіти: ШІ-додаток навчився розуміти почуття котів за виразом морди

Натренований у ветеринарній клініці алгоритм визначає рівень болю вихованця за однією фотографією.

Канадська фірма Sylvester.ai випустила додаток Tably, який за допомогою штучного інтелекту визначає, що відчувають коти. Розробники розповіли подробиці агентству Reuters.

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Фірма базується в Калгарі, Альберта, і займається розробкою технологій для здоров'я тварин. Штучний інтелект стежить за рухами очей, положенням голови, нахилом вух, напругою м'язів морди і вусами для виявлення дистресу. Додаток також може ставити додаткові питання, щоб дати більш точний результат.

"Наш додаток допомагає власникам кішок дізнатися, відчуває кішка біль чи ні. Ми змогли навчити машину, використовуючи машинне навчання і серію зображень", — заявила керівниця проєкту Sylvester.ai Міш Пріст. — "Він використовує технологію розпізнавання обличчя. Все, що вам потрібно — зробити фотографію вашою камерою, а потім він дає вам результат".

[ + – ] Міш Пріст і лікарка Ліз Руелл фотографують кота для додатка Tably Фото: Скриншот

Розробники "навчили" штучний інтелект у ветеринарній клініці Wild Rose у Калгарі. Алгоритм розвивався, вивчаючи вирази морд справжніх кішок. За словами лікарки Ліз Руелл, додаток може допомогти молодим ветеринарам навчитися краще і швидше розуміти пацієнтів.

У 2019 році вчені на чолі з Пауло Стігалем опублікували в журналі Scientific Reports в якому описали "показник котячої гримаси" (feline grimace scale) — ознаки болю, які дуже складно помітити неозброєним поглядом. На думку дослідників, FGS є надійним інструментом для оцінки рівня болю — саме його взяли за основу розробники Tably.

Як пише Wired, Sylvester.ai — спільне підприємство канадської компанії AltaML, що займається ШІ-технологіями і групою компаній The Bar G. Віце-президент AltaML Кріс О'Браян звернув увагу, що коти зазвичай не показують свій біль — вони ховаються, тоді як собаки скиглять і притискаються до господаря. Саме тому людям важливо періодично перевіряти стан вихованця.

[ + – ] Лікарка Ліз Руелл перевіряє стан кота за допомогою Tably Фото: Скриншот

Еліс Поттер із британської благодійної організації для тварин RSPCA додала Reuters, що для визначення стану кота одного обличчя недостатньо — необхідно оцінювати все тіло, враховуючи хвіст.

"Кішки, які стурбовані або налякані, триматимуть свій хвіст дуже міцно і напружено. А крім цього, є ще просто роздуми про їхню поведінку з точки зору того, чи їдять вони, п'ють, ходять в туалет, сплять, як зазвичай?".

Раніше вчені з'ясували, навіщо кішки мнуть лапами м'які предмети. Згідно з однією з основних теорій, так вони можуть поширювати свій запах, адже подушечки виділяють багато поту. Ще одна версія: ці рефлекси залишаються з дитинства після того, як кошенята мнуть живіт матері для кращого виділення молока.