Адаптируются под любую среду: Facebook разработал уникальную ИИ-систему для роботов-собак (видео)

ИИ-система бота обучается взаимодействию с окружающей средой в режиме реального времени. В будущем технология, как считают ее авторы, удешевит стоимость роботов.

Группа исследователей из Facebook разработала новую модель передвижения роботов, которая позволяет им адаптироваться к любой среде за считанные секунды без помощи заранее прописанных алгоритмов.

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Как пишет Autoevolution со ссылкой на авторов разработки, получившей название Rapid Motor Adaptation (RMA), речь идет о первой технологии, которая основывается на обучении, позволяющем адаптироваться к новой среде исследуя ее и взаимодействуя с ней.

Боты, работающие по такой системе, используют так называемое сквозное обучение, помогающее корректировать положений "суставов" ног без использования заранее определенных алгоритмом движений или других предварительных установок.

Разработчики провели тест на четвероногом роботе, который был создан китайским стартапом Unitree. На опубликованных видео видно, что машина смогла покорить любую местность: от песка и грязи до высокой травы и камней. Робопес успешно преодолел препятствие в виде очень скользкой поверхности, на которую разработчики вылили масло.

Помимо этого, робот достаточно легко прошел по куче гальки. Даже 12-килограммовый груз не помешал ему работать без сбоев.

По мнению авторов этой модели, в будущем она сможет значительно снизить стоимость роботов. Более того, их способность адаптироваться к неизвестной среде в режиме реального времени сможет помочь в поисково-спасательных операциях, особенно в труднодоступных для человека районах.

Как сообщалось ранее, ученые из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, который позволяет роботу одевать людей с ограниченными возможностями. Боту разрешили прикасаться к человеку, чтобы ускорить процесс.

Ранее в Toyota создали робота, который умеет делать селфи и различать прозрачные предметы. Инженеры уверяют, что научили искусственный интеллект действовать в сложных ситуациях, которые сбивают с толку другие алгоритмы.