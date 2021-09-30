Честность имеет цену: майнер Ethereum вернул $23 млн комиссионных, полученных по ошибке

Из-за сбоя добытчик криптовалюты получил колоссальную комиссию — 7676 ETH, — в 24 раза превышающую сумму перевода.

Майнер вернул криптовалюту ETH (Ethereum) на сумму около $23 млн, которую ему по ошибке заплатили за обработку транзакции на децентрализованной бирже DeversiFi.

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Об этом сообщает портал Beinrypto.

27 сентября специалисты заметили операцию с комиссией в размере 7676 ETH, которую провел пользователь, подключенный через аппаратный кошелек, переведя $100 тыс. в токены Tether. Из-за ошибки комиссионные за работу майнера в 24 раза превысили сумму самой транзакции.

Биржа по обмену криптовалюты DiversiFi, работающая на базе торговой площадке Bitfinex, заверила, что средства клиента остались в полном сохранности. Технический директор Bitfinex Паоло Ардуино пообещал в крайнем случае компенсировать потери за счет компании. Но уже на следующий день майнер блока 13307440 вернул бирже 7626 ETH.

"Блокчейн неизменен. Но революция, частью которой мы являемся, определяется нашими человеческими ценностями. Спасибо майнеру блока 13307440, который, как мы можем подтвердить, возвратил 7626 ETH, которые были неправильно уплачены в качестве комиссии за транзакцию", — написала компания в Twitter.

Представители DiversiFi связались с биржей Binance и попросили передать майнеру их контакты для связи, объяснив ситуацию. Вскоре криптодобытчик связался с ними и согласился возвратить средства. В качестве награды биржа разрешила ему оставить 50 токенов (около $150 тыс.).

В официальном блоге DiversiFi отметила, что проблемы в виде чрезвычайно высоких комиссий за транзакции стали возникать после обновления EIP-1559 (Ethereum Improvement Proposal — это способ изменения механизма начисления награды майнерам, которую они получают за добычу блока, — ред.). Кроме того, аппаратные кошельки Ledger иногда могут отображать комиссию таким образом, что человек не может ее прочитать и проверить — это касается только кошельков с очень большим количеством средств. В связи с этим биржа ввела дополнительные протоколы проверки безопасности и работоспособности, которые призваны гарантировать, что комиссия не превысит пороговые значения из-за ошибок пользователей, скачков напряжения или других случайных явлений.

Согласно сервису BitInfoCharts, средняя стоимость транзакции в сети Ethereum увеличилась до $45 — это самая высокая сумма с 9 сентября. Etherscan пишет о плате $74 за обмен токенов через сервис Uniswap, а за выполнение сложных операций по смарт-контрактам предлагают еще больше. В то же время, за минуту сжигается до 5 ETH — такое уничтожение токенов позволяет снизить инфляцию и повысить стоимость криптовалюты.

Ранее писали, что компания Poly Network пригласила на работу хакера, укравшего криптовалюты на $600 млн. Программист оказался исследователем, который намеренно искал уязвимости, чтобы помочь разработчикам их исправить. Он вернул часть похищенного, после чего Poly Network предложило награду в размере $500 тысяч.