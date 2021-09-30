Чесність має ціну: майнер Ethereum повернув $23 млн комісійних, отриманих помилково

Через збій добувач криптовалюти отримав колосальну комісію — 7676 ETH, — яка у 24 рази перевищує суму переказу.

Майнер повернув криптовалюту ETH (Ethereum) на суму близько $23 млн, яку йому помилково заплатили за обробку транзакції на децентралізованій біржі DeversiFi.

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Про це повідомляє портал Beinrypto.

27 вересня фахівці помітили операцію з комісією в розмірі 7676 ETH, яку провів користувач, підключений через апаратний гаманець, перевівши $100 тис. у токени Tether. Через помилку комісійні за роботу майнера у 24 рази перевищили суму самої транзакції.

Біржа з обміну криптовалюти DiversiFi, що працює на базі торгового майданчика Bitfinex, запевнила, що кошти клієнта залишилися в повному збереженні. Технічний директор Bitfinex Паоло Ардуїно пообіцяв у крайньому випадку компенсувати втрати за рахунок компанії. Але вже на наступний день майнер блоку 13307440 повернув біржі 7626 ETH.

"Блокчейн незмінний. Але революція, частиною якої ми є, визначається нашими людськими цінностями. Спасибі майнеру блоку 13307440, який, як ми можемо підтвердити, повернув 7626 ETH, які були неправильно сплачено як комісію за транзакцію", — написала компанія у Twitter.

Представники DiversiFi зв'язалися з біржею Binance і попросили передати майнеру їхні контакти для зв'язку, пояснивши ситуацію. Незабаром криптодобувач зв'язався з ними і погодився повернути кошти. В якості нагороди біржа дозволила йому залишити 50 токенів (близько $150 тис.).

В офіційному блозі DiversiFi зазначила, що проблеми у вигляді надзвичайно високих комісій за транзакції стали виникати після оновлення EIP-1559 (Ethereum Improvement Proposal — це спосіб зміни механізму нарахування нагороди майнерам, яку вони отримують за видобуток блоку, — ред.). Крім того, апаратні гаманці Ledger іноді можуть відображати комісію таким чином, що людина не може її прочитати та перевірити, — це стосується тільки гаманців із дуже великою кількістю грошей. У зв'язку з цим біржа ввела додаткові протоколи перевірки безпеки та працездатності, які покликані гарантувати, що комісія не перевищить порогові значення через помилки користувачів, стрибки напруги або інші випадкові явища.

Згідно з сервісом BitInfoCharts, середня вартість транзакції в мережі Ethereum збільшилася до $45 — це найвища сума з 9 вересня. Etherscan пише про плату $74 за обмін токенів через сервіс Uniswap, а за виконання складних операцій за смарт-контрактами пропонують ще більше. У той же час, за хвилину спалюється до 5 ETH — таке знищення токенів дозволяє знизити інфляцію та підвищити вартість криптовалюти.

Раніше писали, що компанія Poly Network запросила на роботу хакера, який украв криптовалюту на $600 млн. Програміст виявився дослідником, який навмисно шукав уразливості, щоб допомогти розробникам їх виправити. Він повернув частину викраденого, після чого Poly Network запропонувала нагороду в розмірі $500 тисяч.