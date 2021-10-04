ТОП - 10 фишек iPhone 13

Только-только прошла презентация серии под номером iPhone 13, и пользователей заинтересовали основные отличия новинки от "предшественников". Мы собрали 10 фишек гаджета нового поколения, заслуживающих внимания.

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1. Дисплей

Размера экрана не изменился. Все те же 6,1 дюйма. Однако производитель выбрал OLED-технологию Super Retina XDR. Разрешение стало 460 пикселей на дюйм. Сама картинка стала ярче. Теперь она 800 нит. У аналога 12-го поколения было 624 нит.

Производитель изменил дизайн ниши под фронтальную камеру True Depth. Она стала меньше. Сузилась "челка" на 20%, немного увеличив полезную площадь экрана.

Частота экрана базового варианта 60 Гц. Те, кто заинтересован в плавное отображение картинки с частотой 120 Гц, стоит выбрать Про-версию линейки.

2. Процессор

Фишкой тринадцатого поколения стал A15 Bionic. Чип оснащен шестиядерным CPU и четырехъядерным GPU. Во время презентации не было сравнения с A14 по производительности, но было отмечено, что процессор в 1,5 производительней топовых моделей конкурентов, работающих на Андроиде, и в 1,3 раза превосходит по графике.

3. Связь

iPhone 13 поддерживает оба типа связи 5G. Устройство комплектуется новым модемом Qualcomm 5G. Производитель расширил количество задействованных диапазонов. Это позволит с большей производительностью и радио-охватом пользоваться связью пятого поколения в большом количестве мест, что было отмечено в пресс-релизе. Компания планирует до конца года по всему миру увеличить до двухсот количество операторов, поддерживающих 5G связь.

4. Батарея

Одной из главных фишек 13 Айфон является более продолжительное время автономной работы. По сравнению с 12 версией девайсы способны проработать на 2,5 часа дольше, что составляет 19 часов. Таких результатов удалось достичь за счет повышения энергоэффективности чипа A15 и емкости устанавливаемой батареи. Для тех, кто использует смартфон для работы, просмотра видео и игр, эта фишка становится основной.

5. Память

Минимальная емкость хранилища 128 ГБ. Это заметное обновление 13 серии, которое вдвое больше, чем у аналогов предыдущей. В базовом исполнении предлагают и более вместительные гаджеты. Доступны на 256 и 512 Гб. У Pro-версий вместимость хранилища еще больше, что расширяет возможности девайса.

6. Камера

У сдвоенных тыловых камер широкоугольный объектив с расширенной матрицей. Качество съемки в ночное время улучшилось за счет обновления оптической системы, которая улавливает на 47% больше света. У базовой версии появилась оптическая стабилизация изображения, которая у линейки 12 поколения была только у Pro Max. Снимки получаются более устойчивыми, так как стабилизируется не объектив, а сенсор.

Новый сенсор сверхширокоугольной камеры фото позволяет получить изображение с большей детализацией в темных областях и записать видео с меньшим шумом. У 12 мегапиксельных камер 2-кратное оптическое и 5-кратное цифровое увеличение.

Тыловые камеры имеют другую компоновку. Их располагают по диагонали. У 12 версии она расположены вертикально.

7. Видео

Для новой 13 серии производитель предусмотрел новые функции. Возможна съемка видео в кинематографическом режиме, допускающем автоматическое изменение фокуса при смещении объектива. Во время презентации было продемонстрировано способность режима смещать фокус со снимаемого объекта на другой, находящийся в поле зрения при изменении ракурса.

8. Корпус

Форм-фактор и дизайн с плоскими краями остался практически неизменным. Но стала больше толщина девайса, в который, предположительно, устанавливается аккумулятор с большими габаритными размерами. Благодаря высокопрочному керамическому покрытию остается высоким сопротивление механическому воздействию. По степени водонепроницаемости линейка соответствует IP68. Серия совместима с аксессуарами MagSafe, закрепляемые на магнитах на задней части телефона.

9. Расцветка

Изменилась цветовая палитра. По-прежнему доступно пять цветов, но на смену зеленому пришел розовый.

10. Цена

Стартовая стоимость не изменилась. Начинается с 799 долларов, которая такая же как у гаджетов 12 поколения, но при этом объем памяти стал вдвое больше.

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