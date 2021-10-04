ТОП-10 фішок iPhone 13

Тільки-но пройшла презентація серії під номером iPhone 13, і користувачів зацікавили основні відмінності новинки від "попередників". Ми зібрали 10 фішок гаджета нового покоління, які заслуговують на увагу.

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1. Дисплей

Розмір екрана не змінився. Всі ті ж 6,1 дюйма. Однак виробник обрав OLED-технологію Super Retina XDR. Роздільна здатність – 460 пікселів на дюйм. Сама картинка стала яскравішою. Тепер вона 800 ніт. У аналога 12-го покоління було 624 ніт.

Виробник змінив дизайн ніші під фронтальну камеру True Depth. Вона стала меньшою. Звузився "чубчик" на 20%, трохи збільшивши корисну площу екрану.

Частота екрану базового варіанту 60 Гц. Тим, хто зацікавлений у плавному відображенні картинки з частотою 120 Гц, варто вибрати Про-версію лінійки.

2. Процесор

Фішкою тринадцятого покоління став A15 Bionic. Чіп оснащено шестиядерним CPU і чотирьохядерним GPU. Під час презентації не було порівняння з A14 щодо продуктивності, але було відзначено, що процесор у 1,5 рази продуктивніший за топові моделі конкурентів, які працюють на Андроїд, і в 1,3 рази перевершує по графіці.

3. Зв'язок

iPhone 13 підтримує обидва типи зв'язку 5G. Пристрій комплектується новим модемом Qualcomm 5G. Виробник розширив кількість задіяних діапазонів. Це дозволить з більшою продуктивністю і радіо-охопленням користуватися зв'язком п'ятого покоління у великій кількості місць, що було відзначено в прес-релізі. Компанія планує до кінця року по всьому світу збільшити до двохсот кількість операторів, які підтримують 5G зв'язок.

4. Батарея

Однією з головних фішок 13 Айфон є більш тривалий час автономної роботи. У порівнянні з 12 версією девайси здатні пропрацювати на 2,5 години довше, що становить 19 годин. Таких результатів вдалося досягти за рахунок підвищення енергоефективності чіпа A15 і ємності встановленої батареї. Для тих, хто використовує смартфон для роботи, перегляду відео та ігор, ця фішка стає основною.

5. Пам'ять

Мінімальна ємність сховища 128 ГБ. Це помітне оновлення 13 серії, яке вдвічі більше, ніж у аналогів попередньої. У базовому виконанні пропонують і більш місткі гаджети. Доступні на 256 і 512 Гб. У Pro-версій місткість сховища ще більше, що розширює можливості девайса.

6. Камера

У здвоєних тилових камер ширококутний об'єктив з розширеною матрицею. Якість зйомки в нічний час покращилася за рахунок оновлення оптичної системи, яка вловлює на 47% більше світла. У базовій версії з'явилася оптична стабілізація зображення, яка у лінійки 12 покоління була тільки у Pro Max. Знімки виходять більш стійкими, так як стабілізується не об'єктив, а сенсор.

Новий сенсор надширококутної камери фото дозволяє отримати зображення з більшою деталізацією в темних областях і записати відео з меншим шумом. У 12 мегапіксельних камер 2-кратне оптичне і 5-кратне цифрове збільшення.

Тилові камери мають іншу компоновку. Їх розташовують по діагоналі. У 12 версії вони розташовані вертикально.

7. Відео

Для нової 13 серії виробник передбачив нові функції. Можлива зйомка відео в кінематографічному режимі допускає автоматичну зміну фокуса при зміщенні об'єктива. Під час презентації було продемонстровано здатність режиму зміщувати фокус зі зйомок об'єкта на інший, що знаходиться в полі зору при зміні ракурсу.

8. Корпус

Форм-фактор і дизайн з плоскими краями залишився практично незмінним. Але стала більшою товщина девайса, в який, імовірно, встановлюється акумулятор з великими габаритними розмірами. Завдяки високоміцному керамічному покриттю залишається високим опір механічному впливу. За ступенем водонепроникності лінійка відповідає IP68. Серія сумісна з аксесуарами MagSafe, що закріплюються на магнітах на задній частині телефону.

9. Кольори

Змінилася колірна палітра. Як і раніше є п'ять кольорів, але на зміну зеленому прийшов рожевий.

10. Ціна

Стартова вартість не змінилася. Починається з 799 доларів, яка така ж як у гаджетів 12 покоління, але при цьому обсяг пам'яті став удвічі більше.

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