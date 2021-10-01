Полный заряд за 15 минут: создана самая эффективная батарея для электрокаров (видео)

Конкуренты из Европы решили обойти Tesla. И утверждают, что у них это получилось.

Швейцарская компания ABB выпустила зарядное устройство для электромобилей Terra 360, которое признано самым быстрым в мире. Оно способно питать 4 машины одновременно.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

ABB с 2010 года разрабатывает инфраструктуру для электромобилей, и сотрудничает с энергетическими компаниями Ionity, Electrify America и Chargedot. "Согласно пресс-релизу, компания уже продала более 440 тыс. зарядных устройств переменного тока и 21 тыс. быстрых зарядных устройств постоянного тока на рынках 88-ми стран", — пишет СМИ.

"Поскольку правительства во всем мире разрабатывают государственную политику, которая поддерживает электромобили и зарядные сети для борьбы с изменением климата, спрос на инфраструктуру для электромобилей, особенно на быстрые, удобные и простые в эксплуатации зарядные станции, как никогда высок", — прокомментировал Франк Мюлон, президент подразделения электромобилей ABB.

Terra 360 — это модульное зарядное устройство, работающее с динамическим распределением мощности. Она выглядит так же, как бензозаправочная станция, и способна всего 3 мин. напитать авто энергией, которой хватит для преодоления расстояния в 100 км. Сам процесс зарядки несложный. В компании использовали инновационную систему, которая упростит процесс, а также покажет уровень заряда батареи авто. Мощность 360 в Terra составляет 360 кВт, что выше 250 кВт, предлагаемых Tesla Supercharger. ABB утверждает, что ее зарядное устройство может полностью зарядить аккумулятор электромобиля максимум за 15 минут и что это "ускорит глобальное распространение электронной мобильности".

Компания стремится развернуть крупномасштабную инфраструктуру — на заправочных станциях, около торговых центров и магазинов, разных учреждений. Зарядные устройства даже можно "брендировать", так как есть возможностью изменения цвета светодиодных индикаторов и отображения рекламы на 27-дюймовом экране.

Сеть зарядок Terra 360 будет запущена в Европе в конце этого года, а в США, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе — с 2022 года.

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