Повний заряд за 15 хвилин: створена найефективніша батарея для електрокарів (відео)

Конкуренти з Європи вирішили обійти Tesla. І стверджують, що в них це вийшло.

Швейцарська компанія ABB випустила зарядний пристрій для електромобілів Terra 360, який визнаний найшвидшим у світі. Він здатний живити 4 машини одночасно.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

ABB з 2010 року розробляє інфраструктуру для електромобілів, і співпрацює з енергетичними компаніями Ionity, Electrify America та Chargedot. "Відповідно до пресрелізу, компанія вже продала понад 440 тис. зарядних пристроїв змінного струму і 21 тис. швидких зарядних пристроїв постійного струму на ринках 88-ми країн", — пише ЗМІ.

"Оскільки уряди в усьому світі розробляють державну політику, яка підтримує електромобілі та зарядні мережі для боротьби зі зміною клімату, попит на інфраструктуру для електромобілів, особливо на швидкі, зручні та прості в експлуатації зарядні станції, як ніколи високий", — прокоментував Франк Мюлон, президент підрозділу електромобілів ABB.

Terra 360 — це модульний зарядний пристрій, що працює з динамічним розподілом потужності. Вона виглядає так само, як бензозаправна станція, і здатна всього 3 хв. наситити авто енергією, якої вистачить для подолання відстані 100 км. Процес зарядки нескладний. У компанії використовували інноваційну систему, яка спростить процес, а також покаже рівень заряду батареї авто. Потужність 360 в Terra становить 360 кВт, що вище 250 кВт, пропонованих Tesla Supercharger. ABB стверджує, що її зарядний пристрій може повністю зарядити акумулятор електромобіля максимум за 15 хвилин і що це "прискорить глобальне поширення електронної мобільності".

Компанія прагне розвернути великомасштабну інфраструктуру — на заправних станціях, біля торгових центрів і магазинів, різних установ. Зарядні пристрої навіть можна "брендувати", оскільки є можливість зміни кольору світлодіодних індикаторів і відображення реклами на 27-дюймовому екрані.

Мережа зарядок Terra 360 буде запущена в Європі наприкінці цього року, а в США, Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — з 2022 року.

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