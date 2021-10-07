Чудеса эквилибристики: двуногий робот прошелся по канату и проехался на скейте (видео)

Ученые создали бота, похожего на сказочного персонажа Карлсона, но у него не один, а два пропеллера, позволяющих проделывать невероятные трюки.

Команда робототехников из Калифорнийского технологического института (КТИ) объединила две самые привлекательные в мире технологии — дронов и двуногих роботов. В итоге, они получили бота, похожего на Карлсона из одноименной сказки, но решили назвать его "Леонардо".

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Инженеры из КТИ представили новую модель двуногого робота под названием "Леонардо" и опубликовали видео, где бот ходит по канату, а также ездит на скейтборде.

Робот был вдохновлен птицами, которые умеют и летать, и ходить, только у бота вместо крыльев есть 2 пропеллера. Именно с их помощью он удерживает равновесие. Разработчики заявили, что "Лео" — первый робот, который использует многосуставные опоры и двигатели на основе пропеллеров, что помогает ему мастерски балансировать".

Бот демонстрирует впечатляющее мастерство при балансировании. Это возможно благодаря его конструкции, напоминающей дрон.

"Даже если вы сильно толкнете "Лео", он не упадет, так как его поддержат пропеллеры", — говорит одна из создателей модели Елена-Сорина Лупу.

Разработчики планируют улучшить характеристики устройства, сделав его ноги более сильными, чтобы они могли выдерживать больший вес, и увеличив силу тяги пропеллеров. Они также прокачают ИИ робота, чтобы он мог автоматически выдерживать больший вес с помощью гребных винтов, если это необходимо, например, при ходьбе по пересеченной местности.

Ученые уверены, что их разработка поможет в будущем внедрить инновации в сфере авиастроения. Например, дополнительные пропеллеры могли бы корректировать посадку летательного аппарата на неровной местности, а адаптируемые опоры помогли бы удерживать уже севший на землю аппарат. Также данная технология пригодилась бы инженерам, создающим винтокрылых роботов для исследования Марса.

Ранее мы публиковали материал, посвященный автономным роботам, находящимся на вооружении у разных армий и исследующий риски, связанные с их использованием во время военных действий и не только.