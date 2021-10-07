Чудеса еквілібристики: двоногий робот пройшовся по канату і проїхався на скейті (відео)

Учені створили робота, схожого на казкового персонажа Карлсона, але в нього не один, а два пропелери, що дозволяють проробляти неймовірні трюки.

Команда робототехніків із Каліфорнійського технологічного інституту (КТІ) об'єднала дві найпривабливіші в світі технології — дронів і двоногих роботів. Зрештою, вони отримали бота, схожого на Карлсона з однойменної казки, але вирішили назвати його "Леонардо".

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Інженери з КТІ представили нову модель двоногого робота під назвою "Леонардо" й опублікували відео, де бот ходить по канату, а також їздить на скейтборді.

Робот був натхненний птахами, які вміють і літати, і ходити, тільки в бота замість крил є 2 пропелери. Саме з їхньою допомогою він утримує рівновагу. Розробники заявили, що "Лео" — перший робот, який використовує багатосуглобові опори та двигуни на основі пропелерів, що допомагає йому майстерно балансувати".

Бот демонструє разючу майстерність під час балансування. Це можливо завдяки його конструкції, що нагадує дрон.

"Навіть якщо ви сильно штовхнете "Лео", він не впаде, оскільки його підтримають пропелери", — говорить одна з творців моделі Олена-Соріна Лупу.

Розробники планують поліпшити характеристики пристрою, зробивши його ноги сильнішими, щоб вони могли витримувати більшу вагу, і збільшивши силу тяги пропелерів. Вони також прокачають ШІ робота, щоб він міг автоматично витримувати більшу вагу за допомогою гребних гвинтів, якщо це необхідно, наприклад, для ходьби по пересіченій місцевості.

Учені впевнені, що їхня розробка допоможе в майбутньому впровадити інновації у сфері авіабудування. Наприклад, додаткові пропелери могли б коригувати посадку літального апарату на нерівній місцевості, а адаптувальні опори допомогли б утримувати апарат, котрий уже сів на землю. Також ця технологія стала б у пригоді інженерам, які створюють гвинтокрилих роботів для дослідження Марса.

Раніше ми публікували матеріал, присвячений автономним роботам, які перебувають на озброєнні у різних армій і досліджують ризики, пов'язані з їхнім використанням під час військових дій і не тільки.