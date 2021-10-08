"Виртуальная Вселенная захватит мир к 2030 году": футуролог рассказал о развитии VR-технологий

Уже сегодня блокчейн, AR, VR-технологии, NFT становятся неотъемлемой частью нашего физического мира. Если они продолжат свое стремительное развитие, мы с вами окажемся в метавселенной уже через 10 лет.

Представьте себе место, где всегда можно было оставаться молодым, назвать город в свою честь или даже стать президентом — звучит как мечта? Если не в реальном мире, то такие мечты точно могут осуществиться в виртуальном мире — метавселенной, населенной нашими аватарами. Усовершенствование устройств AR, VR-технологий и блокчейна спровоцирует скорейшее развитие метавселенной. Более того, беспрецедентный рост технологий игровой индустрии повлияет на то, каким будет этот глобальный виртуальный мир и наши собственные миры.

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Метавселенная — это группа постоянных общих трехмерных виртуальных сред, в которых вы (в форме своего цифрового аватара) можете посещать места, совершать покупки, получать услуги, работать, играть и даже формировать окружающую среду в соответствии с вашими личными вкусами и требованиями, а также в соответствии с цифровыми активами, которыми вы владеете. Таким образом, все мы, рано или поздно, окажемся не около, а непосредственно внутри цифрового пространства. Так считает писатель, ученый и футуролог Рупендра Брахамбхатт. В своей колонке для interestingengineering.com он описал, каким видит развитие Интернета и непосредственно диджитальной среды.

Теоретически, виртуальная вселенная — это открытый мир, в котором ваш возраст, пол, раса или религия не имеют значения. Во многом потому, что вы можете скрыть, кто вы есть на самом деле, за своим аватаром. Люди могут торговать, сотрудничать, создавать активы, инвестировать в виртуальную недвижимость, настраивать свой мир, обмениваться личностями и могут многого добиться, и все, что им нужно, — это подключение к Интернету, смартфон и VR-гарнитура.

Концепция метавселенной была отображена в фильмах "Матрица", "Особое мнение", мультике "Ральф против Интернета", сериале "Черное зеркало" и в бесчисленном множестве других фильмов, видеоигр и телешоу. Однако люди все еще ждут появления настоящей виртуальной Вселенной, чтобы пережить захватывающий опыт. А тем временем Facebook и Microsoft объявили о планах на миллионы долларов, направленных на создание такой вселенной.

Как метавселенная захватывает физический мир уже сейчас

Хотя до полноценной VR-вселенной еще далеко, уже сегодня мы наблюдаем за развитием технологий, которые лягут в ее основу. И уже сегодня они начали влиять на реальность, считает автор, и перечисляет основные из них.

Платформы на основе блокчейна, поддерживаемые криптовалютами и NFT

Такие платформы, по мнению колумниста, будут использоваться во многих видах развлечений, а также для покупок виртуальных активов внутри диджитальной вселенной.

"Например, цифровая инвестиционная компания Republic Realm купила виртуальный участок в виртуальном мире под названием Decentraland, заплатив NFT на сумму $913 тыс. в июне 2021 года. Многие диджитал-художники, игроки и даже инвесторы покупают виртуальную собственность стоимостью в тысячи или десятки тысяч долларов. В этих транзакциях часто используется криптовалюта", — приводит пример Брахамбхатт.

3D-моделирование

Люди, умеющие работать в программах для создания 3D, по мнению писателя, будут очень востребованы, ведь им предстоит создавать рестораны, галереи, офисы для метавселенной. Брахамбхатт полагает, что один только заказ будет стоить от $1 тыс. до $6 тыс.

"NFT-артисты будут организовывать виртуальные мероприятия, чтобы продемонстрировать свои работы, а билеты будут продавать за токены", — предполагает он.

Переход сервисов и разных видов деятельности в онлайн

Пандемия COVID-19 привела к тому, что многие компании перешли в онлайн, вынужденные работать удаленно. Колумнист пишет, что это привело к популярности разного рода онлайн-сервисы и технологии, в том числе и те, которые напрямую связаны с виртуальной средой, — услуги блокчейна, NFT и гейминг.

"В 2021 году продажи NFT превысили отметку в $2,5 млрд, общая стоимость игровой индустрии сейчас оценивается примерно в $300 млрд (из-за беспрецедентного увеличения числа пользователей мобильных игр во время вспышки коронавируса), а растущая стоимость биткойна и многих других криптовалют тоже явилась следствием пандемии", — говорится в колонке.

Многие события реального мира, такие как музыкальные концерты, деловые встречи, аукционы, сбор средств и даже браки, уже перешли в виртуальную плоскость. Например, в апреле 2021 года американский рэпер Трэвис Скотт выступил с виртуальным музыкальным перформансом в игре Fortnite, это цифровое мероприятие посетили более 20 млн зрителей.

Развитие виртуальной экономики

Активное использование NFT и криптовалют в иммерсивных играх внутри метавселенной помогут развить виртуальную экономику (также называемой метаномикой), считает автор.

"Отчет показывает, что около 2,5 млрд человек вовлечены в торговую деятельность, которая происходит в разных метавселенных по всему миру. Такие цифры кажутся достаточно мощными, чтобы привести к радикальным социальным, технологическим и экономическим изменениям в реальном мире", — пишет Брахамбхатт.

Что ждет метавселенную в будущем

"Даже если сложить общий объем от всех продаж Голливуда, музыкальной индустрии и других киноиндустрий по всему миру, эти суммы будут далеки от того дохода, который генерирует одна только игровая индустрия. Более того, к 2030 году ожидается, что индустрия AR и VR увеличит мировой ВВП на $1,5 трлн.

Эти впечатляющие рыночные показатели, растущий интерес крупных технологий к метавселенной и всплеск спроса на устройства на основе дополненной реальности указывают на то, что в ближайшие годы наш физический мир, вероятно, станет более вовлечен в мир виртуальный. Однако до настоящего метаверсального опыта, когда человек больше не сможет отличить реальный мир от виртуального, — еще очень далеко", — говорится в материале.

Рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, в котором мы детально рассказываем о том, что такое метавселенная и каким образом ее собираются создать.