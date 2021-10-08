"Віртуальний Всесвіт захопить світ до 2030 року": футуролог розповів про розвиток VR-технологій

Уже сьогодні блокчейн, AR, VR-технології, NFT стають невід'ємною частиною нашого фізичного світу. Якщо вони продовжать свій стрімкий розвиток, ми з вами опинимося у метавсесвіті вже через 10 років.

Уявіть собі місце, де завжди можна було залишатися молодим, назвати місто на свою честь або навіть стати президентом — звучить як мрія? Якщо не в реальному світі, то такі мрії точно можуть здійснитися у віртуальному світі — метавсесвіті, населеному нашими аватарами. Удосконалення пристроїв AR, VR-технологій і блокчейну спровокує якнайшвидший розвиток метавсесвіту. Більше того, безпрецедентне зростання технологій ігрової індустрії вплине на те, яким буде цей глобальний віртуальний світ і наші власні світи.

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Метавсесвіт — це група постійних загальних тривимірних віртуальних середовищ, у яких ви (у формі свого цифрового аватара) можете відвідувати місця, здійснювати покупки, отримувати послуги, працювати, грати і навіть формувати навколишнє середовище відповідно до ваших особистих смаків і вимог, а також відповідно до цифрових активів, якими ви володієте. Таким чином, всі ми, рано чи пізно, опинимося не біля, а безпосередньо всередині цифрового простору. Так вважає письменник, вчений і футуролог Рупендра Брахамбхатт. У своїй колонці для interestingengineering.com він описав, яким бачить розвиток Інтернету і безпосередньо діджитального середовища.

Теоретично, віртуальний всесвіт — це відкритий світ, у якому ваш вік, стать, раса або релігія не мають значення. Переважно тому, що ви можете приховати, хто ви є насправді, за своїм аватаром. Люди можуть торгувати, співпрацювати, створювати активи, інвестувати у віртуальну нерухомість, налаштовувати свій світ, обмінюватися особистостями і можуть багато чого досягти, і все, що їм потрібно, — це підключення до Інтернету, смартфон і VR-гарнітура.

Концепція метавсесвіту була відображена у фільмах "Матриця", "Особлива думка", мультику "Ральф проти Інтернету", серіалі "Чорне дзеркало" та у незліченній кількості інших фільмів, відеоігор і телешоу. Однак люди все ще чекають появи справжнього віртуального Всесвіту, щоб пережити захопливий досвід. А тим часом Facebook і Microsoft оголосили про плани на мільйони доларів, спрямованих на створення такого всесвіту.

Як метавсесвіт захоплює фізичний світ вже зараз

Хоча до повноцінного VR-всесвіту ще далеко, вже сьогодні ми спостерігаємо за розвитком технологій, які ляжуть в його основу. І вже сьогодні вони почали впливати на реальність, вважає автор, і перераховує основні з них.

Платформи на основі блокчейну, підтримувані криптовалютами та NFT

Такі платформи, на думку колумніста, будуть використовуватися у багатьох видах розваг, а також для покупок віртуальних активів всередині діджитального всесвіту.

"Наприклад, цифрова інвестиційна компанія Republic Realm купила віртуальну ділянку у віртуальному світі під назвою Decentraland, заплативши NFT на суму $913 тис. У червні 2021 року. Багато діджитал-художників, гравців і навіть інвестори купують віртуальну власність вартістю тисячі або десятків тисяч доларів. У цих транзакціях часто використовується криптовалюта", — наводить приклад Брахамбхатт.

3D-моделювання

Люди, які вміють працювати у програмах для створення 3D, на думку письменника, будуть дуже потрібними, адже їм необхідно створювати ресторани, галереї, офіси для метавсесвіту. Брахамбхатт вважає, що одне тільки замовлення коштуватиме від $1 тис. До $6 тис.

"NFT-артисти будуть організовувати віртуальні заходи, щоб продемонструвати свої роботи, а квитки продаватимуть за токени", — припускає він.

Перехід сервісів і різних видів діяльності в онлайн

Пандемія COVID-19 привела до того, що багато компаній перейшли в онлайн і вимушені працювати віддалено. Колумніст пише, що це призвело до популярності різного типу онлайн-сервісів та технології, зокрема і тих, які безпосередньо пов'язані з віртуальним середовищем, — послуги блокчейну, NFT і геймінг.

"У 2021 році продажі NFT перевищили позначку $2,5 млрд, загальна вартість ігрової індустрії зараз оцінюється приблизно у $300 млрд (через безпрецедентне збільшення числа користувачів мобільних ігор під час спалаху коронавірусу), а збільшувана вартість біткоїнів і багатьох інших криптовалют теж стала наслідком пандемії", — йдеться в колонці.

Багато подій реального світу, такі як музичні концерти, ділові зустрічі, аукціони, збір коштів і навіть шлюби, вже перейшли у віртуальну площину. Наприклад, у квітні 2021 американський репер Тревіс Скотт виступив з віртуальним музичним перформансом в грі Fortnite, цей цифровий захід відвідали понад 20 млн глядачів.

Розвиток віртуальної економіки

Активне використання NFT і криптовалют в імерсивних іграх всередині метавсесвіту допоможуть розвинути віртуальну економіку (також званої метаномікою), вважає автор.

"Звіт показує, що близько 2,5 млрд осіб залучені в торговельну діяльність, яка відбувається у різних метавсесвітах по всьому світу. Такі цифри здаються досить потужними, щоб привести до радикальних соціальних, технологічних і економічних змін у реальному світі", — пише Брахамбхатт.

Що чекає метавсесвіт у майбутньому

"Навіть якщо скласти загальний обсяг від всіх продажів Голлівуду, музичної індустрії та інших кіноіндустрій по всьому світу, ці суми будуть далекі від того доходу, який генерує одна тільки ігрова індустрія. Більше того, до 2030 року очікується, що індустрія AR і VR збільшить світовий ВВП на $1,5 трлн.

Ці вражаючі ринкові показники, збільшуваний інтерес великих технологій до метавсесвіту і сплеск попиту на пристрої на основі доповненої реальності вказують на те, що у найближчі роки наш фізичний світ, імовірно, стане більш втягнутий у світ віртуальний. Однак до теперішнього метаверсального досвіду, коли людина більше не зможе відрізнити реальний світ від віртуального, — ще дуже далеко", — йдеться у матеріалі.

Пропонуємо Вам ознайомитися з нашим матеріалом, в якому ми детально розповідаємо про те, що таке метавсесвіт і яким чином його збираються створити.