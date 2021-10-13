США не пригласили Россию на международный форум по борьбе с киберпреступностью

По словам американских аналитиков, многие хакеры в России действуют с молчаливого одобрения Кремля.

США не пригласили Россию на участие в международной онлайн-конференции, посвященной борьбе с киберпреступностью. Американская сторона сообщила, что напрямую взаимодействует по этому вопросу с российскими специалистами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

"Мы ведем активные дискуссии с россиянами, но на этот конкретный форум они не были приглашены", — сказал представитель американской администрации.

Всего на конференцию позвали 30 стран, включая Украину, Индию, Мексику, Израиль, Германию и Великобританию. На форуме, который продлится два дня, будут обговаривать темы преследования преступников-вымогателей, использования дипломатии для противодействия киберпреступникам и помощь странам в противодействии кибератакам.

По словам некоторых американских аналитиков, многие хакеры действуют из Украины и России, при этом отмечается, что некоторые российские хакеры ведут свою деятельность с молчаливого согласия Кремля, но не контролируются правительством.

"Мы рассматриваем международное сотрудничество, как основу нашей коллективной способности справиться с киберпреступностью и привлечь к ответственности государства, которые укрывают преступников",— сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, выступая на открытии конференции.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft опубликовала свой ежегодный отчет о киберзащите за период с июля 2020 года по июнь 2021 года, в котором было указано,что 58% от всех кибер-вторжений приходятся на долю российских хакеров.

4 октября в Украине задержали двух хакеров, которые могут быть связаны с крупной группой шифровальщиков-вымогателей под названием REvil. По данным следствия, общий размер убытков от их деятельности достиг $150 млн.