США не запросили Росію на міжнародний форум з боротьби з кіберзлочинністю

За словами американських аналітиків, багато хакерів у Росії діють з мовчазного схвалення Кремля.

США не запросили Росію на участь у міжнародній онлайн-конференції, присвяченій боротьбі з кіберзлочинністю. Американська сторона повідомила, що безпосередньо взаємодіє з цього питання з російськими фахівцями. Про це повідомляє агентство Reuters.

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"Ми ведемо активні дискусії з росіянами, але на цей конкретний форум вони не були запрошені", — сказав представник американської адміністрації.

Усього на конференцію покликали 30 країн, включно з Україною, Індію, Мексику, Ізраїль, Німеччину і Великобританію. На форумі, який триватиме два дні, обговорюватимуть теми переслідування злочинців-здирників, використання дипломатії для протидії кіберзлочинцям і допомогу країнам у протидії кібератакам.

За словами деяких американських аналітиків, багато хакерів діють з України і Росії, при цьому зазначається, що деякі російські хакери ведуть свою діяльність з мовчазної згоди Кремля, але не контролюються урядом.

"Ми розглядаємо міжнародну співпрацю як основу нашої колективної здатності впоратися з кіберзлочинністю і притягнути до відповідальності держави, які ховають злочинців", — сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван, виступаючи на відкритті конференції.

Раніше повідомлялося, що компанія Microsoft опублікувала свій щорічний звіт про кіберзахист за період з липня 2020 року по червень 2021 року, у якому було зазначено, що 58% від усіх кібервторгнень припадають на частку російських хакерів.

4 жовтня в Україні затримали двох хакерів, які можуть бути пов'язані з великою групою шифрувальників-вимагачів під назвою REvil. За даними слідства, загальний розмір збитків від їхньої діяльності досягнув $150 млн.