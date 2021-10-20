Кто следующий? Хакер украл правительственную базу данных обо всех жителях Аргентины

Злоумышленник решил продавать имена, номера телефонов, идентификационные коды и фото удостоверений знаменитостей, спортсменов и даже президента страны.

Хакер взломал правительственную сеть Аргентины и похитил персональные данные обо всех жителях страны.

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Об этом стало известно изданию The Record.

В сентябре злоумышленник атаковал систему RENAPER (RENAPER — Национальный реестр лиц, государственное агентство в составе Министерства внутренних Дел Аргентины, — ред.). Ведомство занимается выдачей удостоверений личности гражданам, а собранную о них информацию хранит в специальной базе, доступной другим правительственным структурам.

Доказательства взлома появились в начале октября, когда пользователь @AnibalLeaks опубликовал в Twitter удостоверения личностей и данные 44 аргентинских журналистов, политиков и знаменитостей, среди которых оказались президент страны Альберто Фернандес, а также футболисты Лионель Месси и Серхио Агуэро. На следующий день злоумышленник выложил пост на хакерском форуме и предложил изучить данные любого аргентинца.

[ + – ] Скриншот поста на хакерском форуме Фото: Скриншот

13 октября Министерство внутренних дел подтвердило слив данных в официальном пресс-релизе. Эксперты по кибербезопасности обнаружили, что фотографии удостоверений запросили в базе RENAPER через учетную запись VPN Министерства здравоохранения в то же время, когда их опубликовали в Twitter. Как заявила пресс-служба, правоохранители проверяют восьмерых государственных служащих на причастность к краже конфиденциальной информации.

Журналисты The Record связались с хакером, который заявил, что скопировал данные с намерением продать их или попросту слить в Сеть. В доказательство он предоставил журналистам информацию о выбранном ими гражданине Аргентины. Судя по этому образцу, преступник завладел полными именами, домашними адресами, датами рождения, идентификационными номерами, номерами телефонов, фото, кодами Trámite (необходим для доступа к государственным услугам). По словам взломщика, он воспользовался учетной записью безответственного чиновника.

"Может быть, через несколько дней я опубликую данные 1 или 2 млн человек", — заявил хакер.

В настоящее время население Аргентины составляет более 45 млн человек. Доподлинно неизвестно, сколько всего записей в базе данных, однако хакер утверждает, что скачал все. Это второе серьезное нарушение безопасности в истории Аргентины после слива активистами личной информации о политиках и полиции в 2017 и 2019 годах.

Ранее стало известно об утечке данных почти 53 млн граждан Украины. На одном из сайтов разместили имена, телефонные номера, адреса и даты рождения. Секретариат ВР по правам человека обратился в связи с этим в Национальную полицию.