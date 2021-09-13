Данные почти 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - Офис омбудсмена
База данных содержит ФИО, а также номера телефонов и точные адреса проживания. Чиновники уже обратились в полицию.
Департамент в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВР по правам человека обнаружили на одном из веб-сайтов базу данных жителей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата.
Сообщается, что база содержит в себе следующую информацию:
- Фамилию, имя, отчество
- Дату рождения
- Номер телефона
- Населенный пункт
- Улицу
- Номер дома
- Номер квартиры
В сообщении указывают, что на сайте может находиться почти 53 млн записей. Поэтому офис омбудсмена направили письмо в Нацполицию для открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.
"Сотрудниками департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВР Украины по правам человека на постоянной основе совершается мониторинг соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере защиты персональных данных", — подчеркивается в публикации.
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