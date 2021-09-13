Данные почти 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - Офис омбудсмена

База данных содержит ФИО, а также номера телефонов и точные адреса проживания. Чиновники уже обратились в полицию.

Департамент в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВР по правам человека обнаружили на одном из веб-сайтов базу данных жителей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата.

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Сообщается, что база содержит в себе следующую информацию:

Фамилию, имя, отчество

Дату рождения

Номер телефона

Населенный пункт

Улицу

Номер дома

Номер квартиры

В сообщении указывают, что на сайте может находиться почти 53 млн записей. Поэтому офис омбудсмена направили письмо в Нацполицию для открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.

"Сотрудниками департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВР Украины по правам человека на постоянной основе совершается мониторинг соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере защиты персональных данных", — подчеркивается в публикации.

Напомним, украинца экстрадировали в США за взлом более 6 тысяч компьютеров, заработав на этом более 80 тысяч долларов.

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