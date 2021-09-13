Дані 53 млн жителів України витекли в мережу, — Офіс омбудсмена

База даних містить ПІБ, а також номери телефонів і точні адреси проживання. Чиновники вже звернулися в поліцію.

Департамент у сфері захисту персональних даних Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини виявив на одному з веб-сайтів базу даних жителів України. Про це повідомляє пресслужба Секретаріату.

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Повідомляється, що база містить таку інформацію:

Прізвище, ім'я, по батькові

дату народження

номер телефону

населений пункт

вулицю

номер будинку

номер квартири

У повідомленні вказують, що на сайті може перебувати майже 53 млн записів. Тому офіс омбудсмена направив лист у Нацполіцію для відкриття кримінального провадження та вживання відповідних заходів реагування.

"Співробітниками департаменту в сфері захисту персональних даних Секретаріату уповноваженого ВР України з прав людини на постійній основі здійснюється моніторинг дотримання конституційних прав і свобод людини й громадянина у сфері захисту персональних даних", — підкреслюється в публікації.

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