Утерли нос США: в Китае создали 2 суперкомпьютера с рекордной производительностью

Китайские инженеры еще в марте испытали новые системы, способные обрабатывать невероятное количество информации и выполнять более 1 квинтиллиона операций в секунду.

Китай первым в мире разработал два суперкомпьютера, производительность которых превышает 1 экзафлопс. Об этом сообщает издание The Next Platform, ссылаясь на свои источники.

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Китайские инженеры значительно усовершенствовали свои технологии, что позволило в 2021 году преодолеть экзазадачный барьер мощности (true / LINPACK) и обогнать США в этом плане, представив сразу 2 компьютерные системы.

Производительность в 1 экзафлопс означает, что машина может выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов, число с18-ю нолями) операций в секунду. Национальный суперкомпьютерный центр Уси готовится обнародовать данные о новом суперкомпьютере Sunway на ежегодной конференции SC21.

Как указано в аннотации к мероприятию, экзафлопсный барьер в марте 2021 года впервые преодолел суперкомпьютер Sunway Oceanlite — "потомок" Sunway TaihuLight, который на тот момент занял 4 место по производительности. Тесты показали пиковую производительность 1,3 экзафлопса при устойчивой производительности 1,05 и при максимальном энергопотреблении 35 мВт. Компьютер располагает 42 млн вычислительных ядер и может запускать полноценное квантовое моделирование.

[ + – ] Компьютер Sunway TaihuLight

Команда Уси вместе с сотрудниками из Университета Цинхуа и Шанхайского исследовательского центра квантовых наук разработала тензорный симулятор случайных квантовых схем, который способен оптимизировать суперкомпьютеры вроде Google Sycamore. Более подробные характеристики инженеры планируют раскрыть в ноябре.

"Разработка поможет усовершенствовать навыки искусственного интеллекта/машинного обучения, повысив производительность систем с плавающей запятой для 16-битных операций на уровне 4,4 экзафлопс", — пишет The Next Platform.

[ + – ] Суперкомпьютер Sunway Oceanlite

Тот же источник подтвердил, что китайская система Tianhe-3, анонсированная еще в мае 2019 года, также достигла пиковой производительности в 1,3 экзафлопса и показала достаточно устойчивую функциональность. The Next Platform сообщает, что этот суперкомпьютер основан на линейке процессоров FeiTeng от Phytium, в основу которых легли Arm с матричным ускорителем.

Это не новая архитектура. Еще в 2015 году стало известно о том, что Phytium наращивает производительность за счет 64-ядерной системы Mars FT-2000/64. Высокую мощность системы обеспечивает матричный движок, основанный на ускорителе Matrix-2000 +, который используется в суперкомпьютере Tianhe-2A. Разработчики внесли довольно скромные изменения в архитектуру суперкомпьютеров — в основном удвоили количество элементов микросхем и сокетов (программных интерфейсов для обмена данными между процессами), однако использовали исключительно отечественные наработки.

"При этом Китай пока не хвастает своими достижениями, поэтому Sunway Oceanlite и Tianhe-3 не попали в рейтинг ТОП-500 суперкомпьютеров, который в последний раз обновили в июне 2021 года", — пишет СМИ.

Как подчеркивает The Next Platform, превосходство Китая над США в плане компьютерных разработок очевидно, однако в 2021 году американцы собираются запустить в Национальной лаборатории Ок-Ридж суперкомпьютер Frontier, чья заявленная пиковая производительность выше — 1,5 экзафлопса. В СМИ отмечается также, что китайцы первыми преодолели экзафлопсный барьер на фоне торговой войны с США, что демонстрирует их независимость от западных чипов и ускорителей.

Ранее писали, что в Китае создали квантовые компьютеры в 10 млн раз мощнее любой классической системы. Они могут за час провести вычисления, невозможные для обычных машин.