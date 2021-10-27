В Китае создали квантовые компьютеры в 10 млн раз мощнее любого суперкомпьютера (видео)

Одна из систем работает на сверхпроводниках, а другая использует свет. Они выполняют задачи, невозможные для суперкомпьютеров, всего за один час.

В Китае инженеры построили 2 первых в мире программируемых квантовых компьютера, которые превзошли обычные системы по производительности. Об этом достижении пишет издание Physics World.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новые компьютеры создали две группы ученых из Национальной лаборатории физических наук Хэфэй Китайского университета науки и технологий, которые возглавил Цзянь-Вэй Пань. Обе системы предназначены для расчета выходных вероятностей квантовых схем. Они принимают несколько квантовых состояний в качестве входных данных, затем эти состояния проходят через квантовый контур, чтобы в конечном итоге предоставить несколько состояний в качестве решения. Примером является система, в которой одиночные фотоны вводятся параллельно оптической схеме, где они могут взаимодействовать через такие компоненты, как светоделители, а затем выходить из нескольких выходных портов.

По словам исследователей, один из компьютеров под названием Zuchongzhi 2.1 в 10 млн раз превосходит по мощности классический компьютер Sycamore от Google. В основе этой системы лежат 66 сверхпроводящих кубитов, соединенных сотней настраиваемых ответвителей. Во время эксперимента ученые использовали 56 кубитов, которые выдержали 20 логических циклов.

[ + – ] Световой квантовый компьютер Zuchongzhi 2.1

Хотя Zuchongzhi 2.1 всего на 3 кубита больше, чем система из 53 кубитов от Google, представленная в 2019 году, Пан и его коллеги утверждают, что вычислительные операции, которые они задают своим компьютерам, для классических вычислительных устройств весьма сложны, так как классическому компьютеру нужно будет прилагать в 1000 раз больше усилий. Согласно их заявлению, квантовый компьютер за час справится с расчетами, на которые мощнейших электронный компьютер потратит 8 лет. Однако для этого систему Zuchongzhi 2.1 придется держать при очень низкой температуре.

Второй компьютер называется Jiuzhang 2 и является фотонным, то есть, использует свет для передачи данных. Он использует выборку гауссовых бозонов (очень маленьких частиц), чтобы анализировать сигналы, выходящие из оптического интерферометра — это специальное устройство, которое устанавливает различия между фазами световых пучков. Физики уверяют, что их система может обрабатывать триллионы возможных результатов и во много раз опережает классические суперкомпьютеры.

[ + – ] Ролик о компьютере Jiuzhang 2

Общей чертой обоих этих типов квантовых компьютеров является то, что они принимают несколько квантовых состояний в качестве входных данных, позволяют состояниям перемещаться по цепи и доставляют несколько состояний в качестве выходных данных. Другими словами, они поддерживают сразу десятки вероятных значений, тогда как биты в традиционном компьютере выдают лишь "1" или "0". Эксперименты с выборкой демонстрируют преимущество квантовых систем, способных проводить большое количество параллельных вычислений, невозможных для традиционных систем.

"Это указывает на то, что наше исследование вошло во вторую стадию реализации отказоустойчивых квантовых вычислений и краткосрочных приложений, таких как квантовое машинное обучение и квантовая химия", — цитирует The Independent соавтор исследования Чжу Сяобо.

Ранее ученые добились квантовой телепортации, которая поможет в разы ускорить работу оптоволоконного Интернета. Таким образом они успешно переместили данные на десятки метров без потери качества.