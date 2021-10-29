Акции Alphabet и Microsoft рекордно подорожали, но Apple все еще самая богатая

Apple ввела ограничения для рекламы, но они слабо повлияли на прибыль Google. Microsoft же заработал на Windows и облачных сервисах.

Акции американских IT-корпораций Alphabet и Microsoft рекордно подорожали благодаря хорошим отчетам за третий квартал 2021 года. Подробности сообщает сайт CNBC.

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Обе компании представили результаты работы, которые превзошли прогнозы аналитиков, и в результате значительно повысили стоимость своих акций на бирже NASDAQ, хотя индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average немного снизились. Активы Alphabet выросли на 5% и составили $2 924,35 за единицу, при этом рыночная капитализация компании увеличилась до $2 трлн. При этом Microsoft приблизилась к Apple и едва не стала самой богатой корпорацией мира. Стоимость ее акций выросла на 4% до $323,17 и рыночная капитализация достигла $2,43 трлн, тогда как производителя iPhone сейчас оценивают в $2,46 трлн.

Прибыль IT-гигантов продолжает расти вопреки пандемии, инфляции, проблемам с поставками комплектующих. По словам финансового директора Alphabet Рут Порат, ограничения для рекламы, которые Apple недавно внедрила в iOS, повлияли на компанию гораздо слабее, чем на Snap и Facebook. В частности, Google в своем отчете заявил о повышении рекламных доходов на 43% до $53,1 млрд, а также о росте продажи рекламы на YouTube с $5 млрд до $7,2 млрд за год. Как выяснил поставщик данных Refinitiv, прибыль на одну акцию компании достигла показателя в $27,99, хотя аналитики предсказывали $23,48 доллара. В то же время, Google отмечает падение темпов роста по сравнению с прошлым кварталом и предсказывает более низкий рост в начале 2022 года из-за снижения комиссии в магазине приложений Google Play

"Рекламный рынок остается сильным, и на Google, похоже, не оказывают негативного влияния нововведения iOS 14 или проблемы с цепочкой поставок. В долгосрочной перспективе Google остается лучшей компанией в области цифровой рекламы", — отметил Росс Сэндлер из Barclays.

Refinitiv также подсчитала, Microsoft увеличила выручку на 22% в первом квартале до $45,3 млрд, а стоимость акций в $2,27 превысила прогноз в $2,07. Финансовый директор компании Эми Худ утверждает, что ожидает рост валовой прибыли на 2 процентных пункта в связи с улучшением облачных сервисов компании. Вдобавок, Microsoft отчиталась об увеличении прибыли от продажи операционной системы Windows на 10%.

Ранее писали о том, как новая политика конфиденциальности Apple вредит Facebook. После обновления iOS, приложения ужесточили требования к рекламе и позволили пользователям легко их отключать. В связи с этим рекламодатели задумались над переходом к другим платформам, а Facebook теряет миллионы долларов.