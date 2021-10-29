Акції Alphabet і Microsoft рекордно подорожчали, але Apple все ще найбагатша

Apple запровадила обмеження для реклами, але вони слабко вплинули на прибуток Google. Microsoft же запрацювала на Windows та хмарних сервісах.

Акції американських IT-корпорацій Alphabet та Microsoft рекордно подорожчали завдяки добрим звітам за третій квартал 2021 року. Подробиці повідомляє сайт CNBC.

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Обидві компанії представили результати роботи, які перевершили прогнози аналітиків і в результаті значно підвищили вартість своїх акцій на біржі NASDAQ, хоча індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average трохи знизилися. Активи Alphabet зросли на 5% і становили $2 924,35 за одиницю, при цьому ринкова капіталізація компанії збільшилася до $2 трлн. При цьому Microsoft наблизилася до Apple і ледь не стала найбагатшою корпорацією світу. Вартість її акцій зросла на 4% до $323,17 і ринкова капіталізація досягла $2,43 трлн, тоді як виробника iPhone зараз оцінюють у $2,46 трлн.

Прибуток IT-гігантів продовжує зростати всупереч пандемії, інфляції, проблемам із постачанням комплектувальних деталей. За словами фінансового директора Alphabet Рут Порат, обмеження для реклами, які Apple нещодавно впровадила в iOS, вплинули на компанію набагато слабше, ніж на Snap та Facebook. Зокрема, Google у своєму звіті заявив про підвищення рекламних доходів на 43% до $53,1 млрд, а також зростання продажу реклами на YouTube з $5 млрд до $7,2 млрд за рік. Як з'ясував постачальник даних Refinitiv, прибуток на одну акцію компанії досяг показника $27,99, хоча аналітики передбачали $23,48 долара. У той же час, Google зазначає падіння темпів зростання порівняно з минулим кварталом і передбачає більш низьке зростання на початку 2022 року через зниження комісії в магазині додатків Google Play

"Рекламний ринок залишається сильним, і на Google, схоже, не негативно впливають нововведення iOS 14 або проблеми з ланцюжком постачань. У довгостроковій перспективі Google залишається кращою компанією в галузі цифрової реклами", — зазначив Росс Сендлер з Barclays.

Refinitiv також підрахувала, Microsoft збільшила виручку на 22% у першому кварталі до $45,3 млрд, а вартість акцій у $2,27 перевищила прогноз у $2,07. Фінансовий директор компанії Емі Худ стверджує, що очікує зростання валового прибутку на 2 процентні пункти у зв'язку з поліпшенням хмарних сервісів компанії. Крім того, Microsoft звітувала про збільшення прибутку від продажу операційної системи Windows на 10%.

Раніше писали про те, як нова політика конфіденційності Apple шкодить Facebook. Після оновлення iOS, програми посилили вимоги до реклами та дозволили користувачам легко їх відключати. У зв'язку з цим рекламодавці замислилися над переходом до інших платформ, а Facebook втрачає мільйони доларів.