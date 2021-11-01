С двумя iPad и джойстиком: в США разрабатывают беспилотный вертолет (видео)

В компании Skyryse утверждают: аппарат будет настолько прост в управлении, что "любой желающий сможет летать так же безопасно, как лучшие пилоты в свои лучшие дни".

Стартап Skyryse, финансируемый венчурными компаниями, недавно привлек $200 млн, чтобы создать самый простой в управлении вертолет. Компания планирует использовать эти средства для разработки собственной системы FlightOS, которая поможет осуществить задуманное и сделать пилота из кого угодно, сообщает vice.com.

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Представитель компании заявил, что цель Skyryse — "демократизировать небо".

"Это повлияет на то, как мы путешествуем, живем, работаем и как мы проводим свободное время. Наша цель — полностью изменить повседневную жизнь", — отметил представитель и уточнил, что на данный момент люди не могут летать на вертолетах Skyryse без лицензии пилота.

Чтобы рассказать больше о своих планах, стартап выпустил видеоролик при участии звезды сериала "Mad Men" Джона Хэмма, в котором он управляет вертолетом благодаря системе FlightOS, состоящей из планшетов с сенсорными экранами, специального ПО и джойстика. Эта технология защищает пилота от выхода за пределы диапазона полета, сводит к минимуму все сложности пилотирования, а в аварийном случае возьмет управление полностью под свой контроль. Также система исправно работает в условиях нулевой видимости. По сути, это смарт-автопилот, позволяющий любому получить навыки пилота за считанные минуты.

В компании подчеркивают, что "стремятся разработать систему с беспрецедентным уровнем безопасности". Чтобы доказать это, стартаперы показали, что один из ее вертолетов "автономно вошел в режим авторотации и контролировал снижение при планировании на землю без мощности двигателя или вмешательства пилота", — сообщает СМИ.

Над созданием вертолета Skyryse работали бывшие сотрудники SpaceX, Uber, Boeing, Tesla, JetBlue, а также бывший глава Федерального управления гражданской авиации и экс-председатель Национального совета по транспортной безопасности.

Компания уже сотрудничает с пятью производителями , что " в совокупности производят более половины нового в мире самолетов авиации общего назначения." Skyryse считает, что это может решить проблему нехватки пилотов во всем мире , которая, по крайней мере частично, является результатом того, что некоторые авиакомпании решили не платить пилотам столько, сколько в старые времена, и отметили, что "большинство несчастных случаев происходит из-за ошибки пилота". Гроден, основатель, также утверждал, что это поможет тушить пожары и как-то разгрузить городское движение.

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Недавно летательный аппарат опробовал журналист New York Times Кейд Метц. Он сообщил, что "…летал, используя два Apple iPad и джойстик", которые позволили ему "взлетать, поворачивать, ускоряться, набирать высоту, нырять, зависать и приземляться в одно касание экрана". По его словам управлять аппаратом было так же легко, как если бы он играл в видеоигру. Мец отметил, что ему потребовалось около 15 мин., чтобы изучить "основы системы Skyryse", прежде чем он взлетел, и его самой большой проблемой были блики на тачскрине iPaevtold.

Представитель компании сообщил vice.com, что хотя FlightOS является "полностью автоматизированной системой управления полетом", пилот "полностью все контролирует и принимает решения". Цель системы — "снизить утомляемость пилота и сложность системы" и повысить "безопасность полета".

"Мы сможем построить автономный самолет и сможем управлять им", — сказал генеральный директор и основатель Skyryse Марк Гроден журналисту New York Times. "Но человек по-прежнему должен принимать окончательные решения".

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