З двома iPad і джойстиком: у США розробляють безпілотний вертоліт (відео)

У компанії Skyryse стверджують: апарат буде настільки простий в управлінні, що "будь-хто охочий зможе літати так само безпечно, як найкращі пілоти у свої найкращі дні".

Стартап Skyryse, який фінансується венчурними компаніями, нещодавно залучив $200 млн, щоб створити найпростіший в управлінні вертоліт. Компанія планує використовувати ці засоби для розробки власної системи FlightOS, яка допоможе здійснити задумане та зробити пілота з будь-кого, повідомляє vice.com.

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Представник компанії заявив, що мета Skyryse — "демократизувати небо".

"Це вплине на те, як ми подорожуємо, живемо, працюємо і як ми проводимо вільний час. Наша мета — повністю змінити повсякденне життя", — зазначив представник і уточнив, що зараз люди не можуть літати на вертольотах Skyryse без ліцензії пілота.

Щоб розповісти більше про свої плани, стартап випустив відеоролик за участю зірки серіалу Mad Men Джона Хемма, у якому він керує гелікоптером завдяки системі FlightOS, що складається з планшетів із сенсорними екранами, спеціального ПЗ та джойстика. Ця технологія захищає пілота від виходу за межі діапазону польоту, зводить до мінімуму всі складнощі пілотування, а в аварійному випадку візьме управління повністю під контроль. Також система справно працює в умовах нульової видимості. По суті це смарт-автопілот, що дозволяє будь-кому отримати навички пілота за лічені хвилини.

У компанії наголошують, що "прагнуть розробити систему з безпрецедентним рівнем безпеки". Щоб довести це, стартапери показали, що один з її гелікоптерів "автономно увійшов до режиму авторотації та контролював зниження при плануванні на землю без потужності двигуна або втручання пілота", — повідомляє ЗМІ.

Над створенням вертольота Skyryse працювали колишні співробітники SpaceX, Uber, Boeing, Tesla, JetBlue, а також колишній голова Федерального управління цивільної авіації та ексголова Національної ради з транспортної безпеки.

Компанія вже співпрацює з п'ятьма виробниками, що "в сукупності виробляють більше половини нового у світі літаків авіації загального призначення." Skyryse вважає, що це може вирішити проблему нестачі пілотів у всьому світі, яка, принаймні частково, є результатом того, що деякі авіакомпанії вирішили не платити пілотам стільки, скільки за старих часів, і зазначили, що "більшість нещасних випадків трапляється через за помилки пілота". Гроден, засновник, також стверджував, що це допоможе гасити пожежі та якось розвантажити міський рух.

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Нещодавно літальний апарат випробував журналіст New York Times Кейд Метц. Він повідомив, що "…літав, використовуючи два Apple iPad та джойстик", які дозволили йому "злітати, повертати, прискорюватися, набирати висоту, пірнати, зависати та приземлятися в один дотик екрану". За його словами, керувати апаратом було так само легко, якби він грав у відеогру. Мец зазначив, що йому знадобилося близько 15 хв., щоб вивчити "основи системи Skyryse", перш ніж він злетів, і його найбільшою проблемою були відблиски на тачскрині iPaevtold.

Представник компанії повідомив vice.com, що хоча FlightOS є "повністю автоматизованою системою управління польотом", пілот "повністю все контролює та приймає рішення". Мета системи — "зменшити стомлюваність пілота та складність системи" та підвищити "безпеку польоту".

"Ми зможемо побудувати автономний літак і зможемо керувати ним, — сказав генеральний директор і засновник Skyryse Марк Гроден журналісту New York Times. — Але людина, як і раніше, повинна приймати остаточні рішення".

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